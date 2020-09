Chris Evans publica por error en Instagram unas fotografías íntimas

Chris Evans (39 años) no podía imaginar que publicar unas imágenes en su cuenta de Instagram jugando a un popular juego en Estados Unidos le convertiría en la comidilla de este pasado fin de semana.

El actor estadounidense, conocido por interpretar a Capitán América, publicó el sábado un story en el que grababa la pantalla de su móvil para mostrar a su familia jugando a Heads Up. El problema llegó en el último momento, cuando en un segundo de la grabación se podía ver su galería de imágenes y entre ellas, una fotografía de sus partes íntimas.

No tardó en darse cuenta. Pero la rapidez con la que eliminó el story de poco le sirvió. Cientos de usuarios ya se habían hecho con una copia del vídeo en cuestión. No es extraño teniendo en cuenta que tiene más de seis millones de seguidores en la popular red social. En pocas horas se convirtió en lo más comentado en las redes sociales.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining.