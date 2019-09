Cayetano Martínez de Irujo, operado de urgencia Se ha tenido que cancelar la presentación de las memorias del hijo de la duquesa de Alba por motivos de salud

Cayetano Martínez de Irujo (56 años) tuvo que ser ingresado ayer miércoles en Madrid y operado de urgencia debido a una obstrucción intestinal. La noticia ha trascendido a través de «La Esfera de los Libros», editorial con la que el hijo de la Duquesa de Alba había trabajado para publicar su libro: «De Cayetana a Cayetano».

Desde la editorial han explicado que debido a unos serios problemas de salud, el duque de Arjona se ha visto obligado a cancelar la presentación de su esperado libro. «La presentación del libro De Cayetana a Cayetano, de Cayetano Martínez de Irujo, prevista para el próximo lunes 23 de septiembre en el Hotel InterContinental de Madrid, se cancela por motivos de salud. El autor fue intervenido quirúrgicamente de urgencia ayer miércoles, por una obstrucción intestinal, dolencia por la que ya había sido operado anteriormente. El acto de presentación del libro se pospone hasta que los médicos le den el alta hospitalaria y pueda recuperar su vida normal. Desde la editorial La Esfera de los Libros informaremos de la próxima fecha en cuanto sea posible. Lamentamos las molestias que pueda ocasionar esta cancelación y deseamos a Cayetano Martínez de Irujo una pronta recuperación».

A finales del pasado julio, llegó a las redacciones la nota de prensa del libro ofreciendo entrevistas de promoción al duque de Arjona. La revista «XL Semanal», que se distribuye junto a este periódico, publicó hace una semana una extensa e impactante entrevista. El titular de portada ilustraba con unas declaraciones lo realmente destacable en su vida: «La cocaína me perturbó por completo. Yo vivía con una obsesión: seducir a mujeres. Ninguna se resistía». En el interior, otro espeluznante titular: «Hasta los veintitantos años, si se hubiera muerto mi madre, no me habría importado. Luego, la perdoné. Soy como ella».