Cancelado el crucero de Gwyneth Paltrow en Barcelona

Guadalupe Piñeiro Michel Barcelona Actualizado: 04/07/2020 01:09h

Era una de las grandes apuestas de la estrella de Hollywood para este año 2020, pero la pandemia ha echado rápidamente por tierra el gran sueño marítimo de la actriz de Hollywood Gwyneth Paltrow. La experiencia «Goop at Sea» consistía en un crucero saludable de lujo que debía partir del puerto de Barcelona el próximo 26 de agosto y regresar el 6 de septiembre. Sin embargo, la propuesta de un recorrido saludable por el Mediterráneo en una imponente embarcación, ha sido cancelada debido a la expansión del virus.

«Las ramificaciones del coronavirus tuvieron consecuencias inesperadas en nuestras comunidades y negocios», ha indicado la empresa Celebrity Cruises en un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram. Los valores de los billetes para participar de esta experiencia sanadora no eran nada accesibles: partían de unos 660 euros y, para las mejores ubicaciones, los clientes habían llegado a pagar hasta una suma de 5000 euros. Seminarios, menús saludables clases de yoga, meditación, charlas con gurús y excursiones eran algunos de los servicios que se iban a ofrecer a los pasajeros una vez a bordo.

Cambio de planes

A comienzos de este año, la ex de Brad Pitt había anunciado con bombos y platillos en las redes sociales esta propuesta, que consistía en una lujosa embarcación que combinaba a la perfección varios días de relax y meditación con un paseo por las costas en pleno verano europeo. «Hemos tenido un enorme éxito con In Goop health, nuestra experiencia de bienestar que traslada la filosofía del portal a una experiencia tangible y disfrutable. Esta alianza con Celebrity Cruises nos permite llevar Goop a nuevas audiencias y estar con los lectores allá donde vivan», festejaba la actriz en un comunicado. Sin embargo, sobre su cancelación no ha pronunciado hasta el momento una sola palabra.

«Todos nuestros cruceros por el Mediterráneo están cancelados hasta el próximo 15 de septiembre», señalan desde la empresa Celebrity Cruises, que ofrecía este servicio en asociación con la firma Goop, fundada por la actriz en el año 2008 y valorada en unos 220 millones de euros. Las regulaciones propias de los países que debía visitar la embarcación –España, Francia, Italia- y el peligro de propagación de la pandemia son las dos principales razones por las que se ha tomado tal decisión.

Pero el crucero saludable ofrecía, además, un atractivo extra. Además de un paseo por el Mediterráneo en modo «zen», la propuesta original iba a contar también con la anhelada presencia de Gwyneth Paltrow en algunas partes del trayecto, un verdadero anzuelo de Marketing para atraer a los seguidores de la estrella, que además de su fama como actriz ha sabido consolidarse como empresaria del rubro bienestar en los últimos años. «Los pasajeros Suite tendrán la oportunidad de conectarse con la fundadora y CEO de Goop», alentaba la compañía de cruceros. Su presencia, sumada a la promoción en las redes sociales de la firma Goop -que cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram- parecían la fórmula secreta del éxito. Pero la pandemia cambió drásticamente los planes.

Compensación

Hasta el momento, en la página web de la empresa de cruceros no se dan mayores detalles acerca de una posible reprogramación de «Goop at the sea», pero se aclara que «próximamente se anunciarán las fechas de salida para 2021 y la información sobre los billetes».

Sin embargo, la empresa especifica que pondrá en marcha un sistema de reparación hacia los clientes que han sido afectados por las cancelaciones de sus cruceros. Anulado el itinerario planeado, la compañía ofrece compensaciones para aquellos clientes que ya habían obtenido su ticket entusiasmados por la propuesta marítima de Goop: los huéspedes recibirán un 125% en créditos para utilizar en cruceros para utilizar durante todo 2021, según anuncia la firma en su página de Internet.