La caída a los infiernos de Jonathan Rhys Meyers por culpa del alcohol

Jonathan Rhys Meyers vuelve a ser noticia y no gracias a su trabajo como actor. Un altercado del protagonista de «Match Point» a bordo de un avión ha sido el último capítulo de un camino lleno de problemas con el alcohol, que tristemente el británico no puede superar.

Todavía en el imaginario colectivo están aquellas fotografías de Rhys Meyers, que interpretó a Enrique VIII en «Los Tudor», en las calles de Londres en un estado lamentable. El actor apareció con los ojos hinchados y rojos, una camiseta gris llena de manchas y una botella de vodka. No se inmutó en utilizar el tapón de la botella como vaso improvisado para seguir ingiriendo alcohol. Unas imágenes que, por cierto, sirvieron de prueba para multar al actor con 1.000 euros por emborracharse en la vía pública.

