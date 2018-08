Twitter Burlas hacia Jorge Javier Vázquez por su posado en bañador con «quince kilos menos» Los internautas no terminan de creer su radical cambio: «¿Son kilos de verdad o kilos de Photoshop como los 8 de Belén Esteban?»

ABC

La sesión fotográfica en bañador de Jorge Javier Vázquez para la publicación «Lecturas», que ha salido este miércoles en los quioscos, ha dejado a todos sin palabras. No es para menos.

El presentador de televisión muestra sin pudor su nueva silueta después de adelgazar quince kilos y concede una extensa entrevista a la revista. «He alcanzado mi peso ideal, 70 kilos. No recuerdo haber pesado eso nunca», asegura. «En la época de 'Aquí hay tomate' estaba delgado y no me pesaba. La conciencia con el peso me entró despúes», confiesa.

Lecturas

Sin embargo, los internautas no terminan de creer su radical cambio y no han dudado en reflejarlo a través de Twitter. Comentarios jocosos hacia el presentador como «Pues yo le veo igual, con muchísimo más photoshop pero igual», «El rey de la superficialidad» o «¿Son kilos de verdad o kilos de Photoshop como los 8 de Belén Esteban?», en relación a la portada publicada hace poco menos de un mes por la misma revista en la que la colaboradora también posaba en bañador asegurando que había perdido ocho kilos, son algunas de las críticas que ha tenido que leer el presentador a su vuelta de vacaciones.

Sin embargo, el presentador no se ha pronunciado y según aseguraba durante su entrevista el resultado se debía a una combinación de productos Pronokal. «Mira que he llegado a tomar productos en mi vida, pero estos me encanta, porque las cosas saben a lo que realmente son», y a estos productos le añade una dieta sana y equilibrada. «Tomo verduras y proteínas, y pasadas las dos o tres semanas empiezas a incluir los hidratos de carbono», su gran enemigo. «Me engañaba muchísimo porque como haciendo los programas me acostaba a las dos de la mañana, podía comer porque lo que tomaba por la tarde lo quemaba. Y no, porque mi trabajo es muy sedentario. No me muevo absolutamente nada. Entre esto e ir a todas partes en coche, las únicas calorías que quemo son las del gimnasio», explica.