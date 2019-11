Borja Thyssen señala a su madre, Tita Cervera, en el juicio por supuesto fraude fiscal El hijo de la baronesa Thyssen ha declarado hoy por un presunto delito contra la Hacienda Pública por el que la Fiscalía pide dos años de prisión y casi 600.000 euros de multa

Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, se enfrenta a dos años de prisión y a una multa de 592.557 euros (más intereses) por haber defraudado, supuestamente, dicha cantidad a Hacienda en el ejercicio fiscal del año 2007 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En el juicio, que se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, Borja Thyssen ha declarado como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública por no presentar en 2007 la declaración correspondiente al IRPF, según sus palabras, «porque no tenía por qué hacerlo» pues entonces «tenía la residencia habitual en Andorra». Y es que durante ese año residió «más de 183 días en España», señala el escrito de acusación del fiscal, y añaden que «en el transcurso del expediente el acusado no acreditó su residencia en Andorra».

Thyssen declaró que durante ese tiempo su residencia se establecía en Andorra para eludir el pago de impuestos. Sin embargo, según la Fiscalía, «era titular de la tarjeta de crédito expedida por él con que la que realizó a lo largo de todo el año múltiples gastos que acreditan su presencia en territorio español, Barcelona, Ibiza y Madrid». Añaden también que tenía contratados mensualmente gastos ordinarios de gas, electricidad, telefonía, etc. Además, Borja Thyssen tenía contratada su seguridad personal en España con dos entidades que prestaron su servicio exclusivamente en territorio español. Con respecto a esto último, ha comentado: «Mi madre era una paranoica de la seguridad sobre todo a raíz de salir nuestros apellidos en las listas de ETA y por eso me asignó unos escoltas pero yo no estaba al cargo de ellos».

Borja Thyssen ha reconocido que percibió 1.400.000 euros por dos reportajes para la revista «¡Hola! con ocasión del anuncio de su boda y del embarazo de su esposa, Blanca Cuesta. Sin embargo ha alegado que además de que entonces tenía nacionalidad suiza residía de forma habitual en Andorra y que las fotos del primer reportaje eran de archivo.

Ha añadido que ese dinero lo cobró a través de Grobrach, una empresa de su propiedad para gestionar sus derechos de imagen que tenía su domicilio en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) y que la cantidad que su sociedad recibió por el contrato lo tributó ante la Administración estadounidense. Pero uno de los peritos que han declarado en el juicio ha señalado que la citada empresa «salió en los papeles de Panamá» y ha precisado que «Nevada era un Estado con unas peculiaridades que hacían que tuviera una determinada opacidad».

La abogada del Estado, en representación de Hacienda, se ha sumado a la acusación de la Fiscalía aunque estima que el acusado debe ser condenado a tres años y cuatro meses de cárcel (frente a los dos años pedidos por la primera). Por su parte, el letrado defensor ha solicitado la absolución de Borja Thyssen al considerar que no cometió dicho delito y porque además Hacienda abrió un expediente cuando el procedimiento había prescrito administrativamente.