Las bodas que complican el futuro de la Casa Imperial japonesa Las princesas Ayako y Mako contraerán matrimonio con dos plebeyos. Al ser mujeres, perderían su estatus como princesas, reduciendo todavía más el número de miembros de la familia real, que en la actualidad ronda los 20

ABC

Madrid Actualizado: 09/08/2018 11:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los miembros de la familia imperial japonesa cada vez son menos, una situación que preocupa a la opinión pública del país. La normativa por la que se rige la institución es la principal causa.

La princesa Ayako, hija de un primo del emperador Akihito, se comprometió a finales de junio con Kei Moriya, un trabajador de Nippon Yusen KK. Se trata de una de las empresas de transporte más importantes del mundo. Al ser plebeyo, la princesa ha tenido que renunciar a su estatus real.

La fecha del enlace aún no está fijada pero se cree que será en octubre, en el santuario Meiji-Jinju de Tokio. Pero la princesa Ayako no es la única que va a casarse con alguien de sangre no real. La princesa Mako, en 2020, contraerá matrimonio con un antiguo compañero de universidad.

Cuando las dos bodas se celebren, la familia imperial japonesa pasará de contar con 19 miembros a tener solo 17. En los últimos 40 años, solo un niño ha nacido en su seno. La sucesión del trono quedaría garantizada con él, en un principio.

El cambio en la normativa que rige la monarquía japonesa está más que nunca sobre la mesa, pues su supervivencia estaría en verdadero peligro si no se tratan las normas que afectan a las mujeres.

Aunque el Gobierno planteó en 2005 un posible cambio, el nacimiento de Hisahito (por quien de momento está asegurada la línea sucesoria) deshechó la idea. En 2008, el primer ministro Yoshihiko Noda volvió a plantear el tema, una vez más, sin éxito.

Sin embargo, las encuestas realizadas en Japón durante los últimos años demuestran que la sociedad está a favor de un cambio en la legislación, abogando por no dejar que salgan de la familia real las mujeres que se casen con plebeyos.

Hay quien piensa que la boda entre la princesa Mako y Kei Komuro no llegará a producirse, porque resulta extraño que se haya pospuesto (llevando juntos desde 2012) por razones de poco peso. A la pareja no se les ve juntos desde septiembre, y se ha sabido que él se marcha a estudiar a Estados Unidos. De momento, el 2020 es la fecha prevista para el enlace.