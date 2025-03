La batalla legal del cantante Francisco con su hija ilegítima: «No es justo»

A principios de esta semana, salió a la luz nuevos datos sobre la pelea judicial que desde hace años enfrenta al cantante Francisco González Sarriá (61 años) con su hija ilegítima Naomi González Apolinar. Ahora lo polémica está servida después de que la joven haya amenazado al artista con demandarlo.

Fue en el año 2008 cuando Naomi consiguió ser reconocida ante la ley como hija biológica del cantante , a pesar de que Francisco reiteró en numerosas ocasiones que conocía a la joven de «absolutamente nada»: « Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y yo lo respeto, pero la ley a veces se puede equivocar ». Hasta ahora y a pesar del constante rechazo público de su padre hacia ella, Naomi nunca se había pronunciado para exigir su atención.

Una vez alcanzada la mayoría de edad y lejos de su madre, Denia Apolinar , la joven de 19 años decidió afincarse en Menorca con el deseo de conocer a su progenitor: « Mi madre no quería que tuviera contacto con él, pero conseguí su teléfono y le escribí. Mi padre me respondió insultándome, me llamó analfabeta , me dijo que no sabía escribir y que no le molestase nunca más. Me dio mucha pena y vergüenza», expresó la hija de Francisco esta semana en una entrevista concedida con la revista «Pronto» y, tal y como ha podido confirmar ABC, está dispuesta a llevar a su padre ante los tribunales si no abona los impagos de su pensión.

Tal y como aseguran desde la web «Jaleos», que se han puesto en contacto con fuentes cercanas al cantante, éste se encuentra «tranquilo y sigue con su vida normal. Eso sí, no esconde su disgusto». «Él es un hombre que se viste por los pies y ya bastante tuvo que pasar. Se desmienten los impagos de la pensión, si bien puede ocurrir que existan determinados retrasos. Pero la intención, ahora y antes, es pagar. Francisco nunca se planteó otra cosa que dar la cara desde ese 2008 en que un juez dictó que era el padre de Naomi», han declarado.

Desde que comenzó el juicio de paternidad, Francisco en todo momento se ha mostrado discreto y ha evitado hablar sobre el tema, excepto cuando se trata de Denia Apolinar , madre de la joven, a la que acusa de ser una persona que «actúa por detrás y a traición».

Por su parte, desde que se estableció en Menorca, la joven ha intentado por todas las vías posibles acercarse a su padre, sin embargo y de acuerdo con la exclusiva publicada en «Pronto», Paca Ribes , cónyuge de Francisco, siempre ha rechazado dicho acercamiento: «Me bloqueó en redes sociales para que mi padre no sepa de mí».

La historia de Naomi se hizo pública cuando su madre, una bailarina dominicana, denunció públicamente ante los tribunales que había mantenido una relación extramatrimonial con él fruto del cual nació su hija. De acuerdo a sus declaraciones, Naomi nació fruto de numerosos encuentros íntimos entre ellos.

A pesar del ruido mediático que se produjo en el momento, Francisco guardó silencio y no se presentó a las pruebas de paternidad. Debido a lo cual y en base a su ausencia y la insistencia por parte de Apolinar, el juez declaró a Francisco como padre biológico de la niña . Naomi empezó a utilizar su apellido y en 2013 se dictaminaron las medidas económicas: 500 euros al mes con un 50% en los gastos extraordinarios de Naomi , que para aquel entonces tenía 12 años.

Desde el principio, Francisco se ha mantenido firme en su posición y se ha negado a pagar la pensión con la justificación de que «no es justo pagar una deuda por algo falso». Como consecuencia, se ha acumulado la pensión de varios años, que en base a los pagos atrasados, acumulan unos 27.000 euros.

El año pasado, con el dinero adquirido durante su participación en el concurso de «Supervivientes», el tribunal le embargó de la nómina del reality 19.000 euros, quedando una suma de 8.000 euros. Dicha cantidad ha sido el detonante de la causa de enfado de la madre de Naomi, quién aseguró a la revista «Corazón» que siempre ha intentado mantener una relación cordial con Francisco: «Aunque a veces es complicado porque es muy difícil mantener una conversación con él. Casi siempre me toca hablar con Paca».

A día de hoy Naomi sigue soñando con conocer a su progenitor, pero a pesar de su ausencia y su «desprecio» hacia ella, la posibilidad de volverle a demandar no es una excepción. Fue ella misma la que aseguró esta semana a «Pronto» que no se quedará callada y tomará las medidas legales para recuperar lo que le «pertenece»: «Intentaré llegar a un acuerdo amistoso, pero, si no, ya he dado poderes a mi abogada para que emprenda acciones legales por los atrasos e impagos de mi pensión de alimentos ».

