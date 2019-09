Amador Mohedano carga duramente contra Fidel Albiac El hermano de Rocío Jurado culpabiliza de muchos de los problemas al marido de Rocío Cararsco

La relación de Rocío Carrasco con sus dos hijos, Rocío y David Flores, siempre ha sido un tema recurrente en las tertulias del corazón. Ahora que su expareja, Antonio David Flores, está participando en el concurso de «GH VIP» de Telecinco y Rocío Flores le defiende en plató, la cosa no iba a ir a menos. Aunque sus hijos no son los únicos que no se hablan con su madre.

La hija de Rocío Jurado no mantiene ningún tipo de contacto con la familia de la más grande y muchos culpan a Fidel Albiac. Una de las voces críticas es Amador Mohedano que tiene muy claro que el marido de su sobrina es el tóxico: «Nosotros creemos que Fidel ha intoxicado mucho... Mucho, mucho. A la vista está y lo estáis viendo, ella sigue sin tener relaciones con nadie y yo no tengo más remedio que pensar que Fidel está detrás haciendo limpieza».

El exmarido de Rosa Benito no ha tenido reparo en comentar cuándo comenzó a quebrarse su relación con Rocío Flores: «Desde el especial de televisión –'Rocío Siempre', que se emitió en TVE. Ellos lo planificaron y yo los ayudé para que los pudieran atender. No tuve más remedio. Mi hermana Rocío me lo pidió de rodillas. Me agarró por los tobillos y me dijo: 'Amador, que esto como tú no estés no se hace, ¿eh?' Por ella y por el momento en el que estaba mi hermana, me quedé. Al final él que se quedó haciendo el especial fui yo, ellos se quitaron del medio. Rocío estaba con sus dolores otra vez por la segunda operación en Houston y fue muy cruel».

El testimonio de Amador Mohedano, ya recuperado de sus problemas con Hacienda, arroja luz al misterio que envuelve a esta familia. En su día, cuando Rocío Carrasco aún vivía, eran una piña; hoy, son solo una sombra de lo que fueron. Las diferencias parecen irreconciliables.

El regreso de Antonio David Flores

La presencia de Antonio David Flores en «GH VIP» le está gustando mucho. «Yo sé que él lo ha pasado muy mal con mi sobrina... Ahora mismo estaba hablando con mi sobrina, Rocío Flores, y es verdad. Él lo ha estado pasando mal, tiene que ser bastante duro y a la chiquilla se le nota que tiene ganas de que el padre disfrute, que esté bien. Ella está fantástica, monísima, tiene los ojos de mi madre y sí, yo creo que Antonio David nos puede sorprender conforme vaya avanzando el concurso, por lo menos finalista yo si lo veo», declara Amador Mohedano.