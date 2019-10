Albert Rivera y Malú, una relación basada en el hermetismo Fue el pasado mes de julio cuando el líder de Ciudadanos y la cantante oficializaron su noviazgo

Fue el pasado mes de julio cuando Albert Rivera y Malú oficializaron su relación. Fue cuando la cantante acompañó a su pareja a la salida del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles. Una aparición perfectamente estudiada, después de que Rivera recibiera el alta médica tras dos días ingresado por una gastroenteritis grave. El líder de Ciudadanos sabía perfectamente que la prensa le aguardaba en la puerta del hospital y decidió que este era el momento perfecto para dejar de esconderse tras cinco meses de relación en los que la presión mediática fue in crescendo, durante los cuales no faltaron las cámaras en las puertas del domicilio de Rivera en Pozuelo, ni en sus salidas a restaurantes con amigos ni en su escapada a Troia (Portugal).

Ese día, Malú gritó a los cuatro vientos lo que siente por Albert Rivera eligiendo una camiseta en la que ponía «Love». De esta manera, el líder de Ciudadanos y la cantante madrileña oficializaban su relación después de rumores de crisis y ruptura.

Desde ese día, poco o nada se ha vuelto a saber de la pareja -además de los rumores de embarazo-. Aunque llevan su relación con mucha discreción, no pueden evitar copar los titulares de la prensa rosa casi semanalmente.

Albert Rivera y Malú

Campaña electoral

La falta de consenso entre partidos y el bloqueo total tras las elecciones del pasado 28 de abril han conducido a la repetición electoral, que ya tiene fecha: el próximo 10 de noviembre. Como ocurre antes de todos los comicios, los partidos llevan a cabo, durante estos días, su campaña electoral. Y esta noche, el líder de la formación naranja se someterá a las preguntas de Pablo Motos y sus hormigas en «El Hormiguero».

«La agenda política se marca de una forma estratégica desde el propio partido, desde comunicación, desde la ejecutiva... La vida personal la adaptamos a nuestra principal tarea», respondió Rivera durante una entrevista realizada por este periódico a principios de este mes de octubre.

Pablo Motos y Albert Rivera durante la pasada campaña electoral - El Hormiguero

Habrá que esperar para comprobar si el candidato a la presidencia del Gobierno esquiva las preguntas sobre su relación con la cantante para evitar que esto influya en las votaciones -tal y como hicieron en las pasadas elecciones. «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía», respondía Albert durante la anterior campaña electoral ante las preguntas sobre su relación con la cantante-.