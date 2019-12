ABC desvela en exclusiva el perfil de Karelys Rodríguez, la misteriosa amiga de Cayetano Rivera Estos son algunos datos de la desconocida mujer con la que el torero mantiene una relación de amistad desde hace ocho años

Este miércoles la revista «Semana» llevaba a portada las imágenes de Cayetano Rivera con una amiga en Londres con la que habría disfrutado de una agradable velada el pasado lunes 11 de noviembre. Las imágenes muestran una complicidad entre ambos pero no evidencian ninguna deslealtad como se ha venido hablando desde hace días en muchos medios. Fue el propio diestro quien quiso parar los rumores de esta información enviando un comunicado el pasado lunes en el que amenazaba con emprender medidas legales contra todos aquellos que se hicieran eco del rumor. ¿Pero quién es esta amiga misteriosa de Cayetano? ABC desvela en exclusiva algunos datos de la desconocida mujer con la que el torero mantiene una relación de amistad desde hace ocho años.

La joven se llama Karelys Rodríguez, vive y trabaja en Londres, donde se realizaron las polémicas fotografías. Es abogada y ejerce como tal en una importante empresa londinense. Aunque desde joven hizo sus pinitos como modelo, algo que comparte con Eva González. Después prefirió especializarse en el mundo del derecho. aunque también trabajó como relaciones públicas en la conocida discoteca Buddha de Madrid. Es muy activa en sus redes sociales donde posa como una auténtica influencer mostrando sus viajes y las últimas tendencias de moda. Como se puede apreciar en las imágenes es una joven muy guapa, de pelo largo castaño y con un cuerpo escultural gracias a su afición por el fitness, incluso participa en competiciones de esta categoría.

Cumple años el veintiséis de enero, tiene dos hermanos llamados Keymer y Keysa. Karelys es muy familiar. Siempre que puede visita a sus parientes repartidos entre la capital y Tenerife aunque está especialmente unida a su madre y sus hermanos. Viaja con frecuencia a Madrid para verlos y disfrutar de su compañía. Sabemos que su hermano Keymer se dedica a la compra venta de coches seminuevos y que tiene un taller.

Según parece, la relación de amistad con Cayetano surgió hace ocho años. Desde entonces se han visto en multitud de ocasiones, casi siempre en el extranjero. La joven abogada ha ido a verle torear varias veces en España pero siempre guardando las distancias para no ser fotografiados juntos. Ambos no se siguen en sus redes sociales ni se dan likes para evitar a posibles curiosos. Ahora que su amistad ha salido a la luz quizás la situación cambie. De momento ni Cayetano ni Eva González, se han pronunciado sobre el tema. Ha sido el hermano del diestro Francisco Rivera quien ha hablado en «Espejo Público» donde colabora. Allí ha aclarado que es solo es una amiga de su hermano. Y ha negado que él esté detrás de cualquier traición o que haya colaborado en la realización o comercialización de este reportaje. Además ha asegurado que no cree que su hermano y su cuñada Eva González rompan su matrimonio tras hacerse públicas estas imágenes. El tiempo dirá si hacen mella o no.