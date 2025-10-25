Suscribete a
El PP compromete a Bolaños al llevar al Congreso el modelo de CGPJ avalado por Europa

La rebelión del bloque progresista contra la presidenta del Consejo evidencia la debilidad de sus vocales

El vocal Fernández Seijo plantea a Perelló su dimisión, que formalmente no ha entrado en el registro

El ministro de Justicia, Félix Bolaños
El ministro de Justicia, Félix Bolaños
Nati Villanueva

Madrid

Con la lupa de Europa sobre España por el incumplimiento de sus estándares sobre el Estado de derecho y el reciente aval de la Comisión de Venecia al modelo de elección de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por los vocales del bloque conservador, ... el Grupo Popular movió ayer ficha en el Congreso registró una proposición de ley para que la carrera judicial elija directamente a sus doce representantes en el Consejo.

