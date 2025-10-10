Suscribete a
Las noticias de ABC: Trump presume de logros en la resolución del conflicto en Gaza
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

La Comisión de Venecia insiste a Bolaños en que su modelo de elección del CGPJ no cumple con los estándares europeos

Reitera que los doce vocales de procedencia judicial deben ser elegidos por la carrera

Los ataques del Ejecutivo a los jueces se cuelan en la visita de la Comisión de Venecia

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante el último pleno del Senado
Nati Villanueva

Madrid

La Comisión de Venecia aprobó este jueves por unanimidad su dictamen sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ con un nuevo toque de atención a España: la participación del Parlamento en la elección de los doce vocales de procedencia judicial no ... cumple los estándares europeos.

