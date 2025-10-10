La Comisión de Venecia insiste a Bolaños en que su modelo de elección del CGPJ no cumple con los estándares europeos

La Comisión de Venecia aprobó este jueves por unanimidad su dictamen sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ con un nuevo toque de atención a España: la participación del Parlamento en la elección de los doce vocales de procedencia judicial no ... cumple los estándares europeos.

El órgano consultivo del Consejo de Europa se pronuncia así tras analizar las dos propuestas presentó el CGPJ ante la imposibilidad de consensuar una sola. La del llamado bloque 'progresista' defendía el modelo actual, en línea con el Gobierno, mientras que la de los vocales 'conservadores' sí respetaba el mandato europeo sobre independencia judicial al defender que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por sus compañeros.

El dictamen de la Comisión de Venecia, que se hará público el lunes, supone un revés al sistema defendido por Bolaños, un revés que no es nuevo además porque año tras año instituciones europeas como el Greco ya han dejado claro que el Parlamento debe permanecer al margen de este procedimiento de elección y centrarse solo en la elección de los otros ocho vocales, los juristas, como establece la Constitución.

De hecho, en el desbloqueo del CGPJ en julio del pasado año, Gobierno y PP (Felix Bolaños y Esteban Gonzalez Pons) se comprometieron a estudiar un cambio de modelo de elección que dejaron en manos del actual Consejo, presidido por Isabel Perelló. Fue precisamente la presidenta la que pidió a la Comisión de Venecia que estudiara las dos propuestas del órgano de gobierno de los jueces.

Ahí se enmarca la visita que una delegación de la Comisión hizo hace dos semanas a Madrid, donde se reunió con representantes del Consejo y también con asociaciones judiciales y magistrados del Tribunal Supremo.

No pasaron desapercibidos en estos encuentros los ataques a los jueces por parte del Ejecutivo, una ofensiva que merma la independencia judicial y que hace peligrar la confianza de los ciudadanos en la justicia, como recordaron las asociaciones.

La Comisión de Venecia no ocultó su interés por la participación de los jueces no asociados en la composición del Consejo y preguntó si dejar la elección de los doce vocales en manos de las garantizaría la participación de la mitad de la carrera que no está afiliada.