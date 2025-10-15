Suscribete a
Bolaños ni se plantea reformar el CGPJ pese al revés de Venecia

Desdeña el dictamen de la Comisión e insiste en que las Cortes deben elegir a los doce jueces

La Comisión de Venecia insiste a Bolaños en que su modelo de elección del CGPJ no cumple con los estándares europeos por ser «discrecional»

Asociaciones de jueces instan al CGPJ a que recoja el dictamen de Venecia y envíe el nuevo texto al Congreso

Bolaños se reúne con la Comisión de Venecia EP
Nati Villanueva

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no tiene ninguna intención de reformar el modelo de elección vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante un proyecto de ley ni tampoco de emplazar al Grupo parlamentario Socialista a que lo haga a través de una ... proposición de ley. Y ello pese al informe de la Comisión de Venecia que deja claro que el actual modelo de elección parlamentaria de los doce vocales jueces que integran e CGPJ junto a otros ocho juristas no cumple los estándares europeos de independencia judicial y que la designación última responde a una decisión «discrecional».

