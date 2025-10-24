El PP registra en el Congreso la reforma en la elección del CGPJ para que los jueces elijan a sus doce vocales

Tras el dictamen de la Comisión de Venecia conocido hace unos días sobre el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder (CGPJ) y ante la pasividad del ministro de Justicia, que, como informó la semana pasada ABC, no está por la labor de presentar un proyecto de ley ... ni emplazar al Grupo Socialista a que registre una proposición de ley, el Grupo Popular ha recogido el guante de las advertencias de Venecia y el Greco y va a presentar este viernes en el Congreso una iniciativa para que sean los jueces los que elijan a sus pares en el CGPJ en concordancia con los estándares europeos.

La disposición adicional prevista en la ley por la que PP y PSOE renovaron el CGPJ el pasado año tras una larga situación de bloqueo contemplaba esta modificación en el sistema de elección tras la presentación de la propuesta que los vocales del Consejo llevaran a las Cámaras, pero lo cierto es que las discrepancias entre los propios vocales del Consejo impidieron elaborar esa única propuesta. Ha sido ahora, hace apenas unos días, cuando la Comisión de Venecia ha bendecido la reforma de los vocales del PP lo que vuelve a poner en marcha la maquinaria y a legitimar esta modificación legal conforme a las recomendaciones europeas sobre el Estado de derecho y la necesaria despolitización del órgano de gobierno de los jueces.

La proposición de ley del PP defiende que los doce vocales jueces sean elegidos por la carrera sin intervención parlamentaria (los otros ocho son juristas elegidos por Congreso y Senado, como establece la Constitución). Los populares proponen elecciones mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, en una única circunscripción para todo el territorio nacional y mediante una lista abierta de forma que todos los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales pueden votar y todos los jueces y magistrados que no incurran en causa legal de inelegibilidad pueden ser elegidos. Serán causas de inelegibilidad, eso sí, que esos jueces o magistrados hayan ostentado un cargo político, para evitar las conocidas como puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]