El PP registra en el Congreso la reforma en la elección del CGPJ para que los jueces elijan a sus doce vocales

Da este paso tras la pasividad de Bolaños pese al contundente informe de la Comisión de Venecia sobre la necesidad de despolitizar el Consejo

Cuca Gamarra, este viernes en Vitoria.
Nati Villanueva

Madrid

Tras el dictamen de la Comisión de Venecia conocido hace unos días sobre el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder (CGPJ) y ante la pasividad del ministro de Justicia, que, como informó la semana pasada ABC, no está por la labor de presentar un proyecto de ley ... ni emplazar al Grupo Socialista a que registre una proposición de ley, el Grupo Popular ha recogido el guante de las advertencias de Venecia y el Greco y va a presentar este viernes en el Congreso una iniciativa para que sean los jueces los que elijan a sus pares en el CGPJ en concordancia con los estándares europeos.

