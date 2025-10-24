Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de los efectos de la borrasca Benjamín: lluvias, posibles nevadas y bajada de las temperaturas

El bloque progresista del CGPJ se enfrenta a Perelló y da por roto el consenso en su primer año de mandato

Le acusan de haber roto las reglas de reparto de las comisiones del Consejo «de forma abrupta y deliberada»: se ven infrarrepresentados

Las dos presidencias clave del Supremo salen adelante con los candidatos que querían los conservadores

Perelló preside el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
Perelló preside el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueve de los diez vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dan por roto el consenso que ha presidido el primer año de mandato del órgano de gobierno de los jueces y los 160 nombramientos que se han llevado a cabo ... durante este tiempo. Así lo anuncian en un comunicado conjunto que han hecho público este viernes en el que se quejan del reparto de las distintas comisiones del CGPJ durante el Pleno que se ha llevado a cabo esta semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app