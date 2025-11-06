Suscribete a
La conexión Moncloa: la 'fontanera' Acera y lo que el juicio no aclarará

Todo apunta a que el jucio del fiscal general del Estado no va a dirimir un punto fundamental en el caso, la activa participación de la Presidencia del Gobierno en la filtración del documento secreto: la asesora tiene amnesia

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo jaime garcía

Javier Chicote

Todo apunta a que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo no va a aclarar un punto fundamental en el caso de la filtración de datos secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ... Isabel Díaz Ayuso, y no es otro que la activa participación de la Presidencia del Gobierno en los hechos que se juzgan.

