Llegan las primeras familias de las víctimas al funeral de la dana

Los fiscales que acusan a García Ortiz vinculan una sanción a su presidente con el papel de la asociación en el juicio

La APIF se vuelca con Miguel Pallarés, a quien la teniente fiscal del TS ha impuesto 1.000 euros por falta grave en el retraso de asuntos; el fiscal lo ha recurrido

El Supremo avala la decisión del juez de no suspender del cargo al fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

Madrid

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) vincula una sanción de 1.000 euros impuesta a su presidente, Miguel Pallarés, con su actuación en el proceso abierto a García Ortiz en el Supremo, donde la APIF es acusación popular.

En un comunicado hecho ... público este miércoles la APIF anuncia que Pallarés ha recurrido precisamente hoy ante la Sala Tercera del Alto Tribunal la resolución de la teniente fiscal del Supremo que le ha sancionado con esa cantidad por una falta grave de retraso en el despacho de asuntos, algo que el perjudicado considera «injusto y no ajustado a derecho».

