Siete magistrados, seis jornadas y 40 testigos para un juicio histórico al fiscal general del Estado

Comienza el juicio contra Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que podría acarrear prisión e inhabilitación

El Supremo avala la decisión del juez de no suspender del cargo al fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz durante el acto de toma de posesión de su cargo tras ser reelegido, en el Tribunal Supremo de Madrid
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz durante el acto de toma de posesión de su cargo tras ser reelegido, en el Tribunal Supremo de Madrid efe

Nati Villanueva y David Yagüe

¿Filtró el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz información reservada sobre un investigado, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un medio de comunicación vulnerando así su derecho a la defensa y la relación ... de confidencialidad entre fiscales y letrados? Esa es la cuestión clave que tendrá que responder el juicio histórico que arranca este lunes el Tribunal Supremo, una vista inédita en democracia que el acusado ha decidido afrontar desde su cargoo de fiscal general con el respaldo del Gobierno.

