Suscribete a
ABC Premium

El fiscal general refuerza su defensa con Consuelo Castro, que cambió la rebelión por sedición contra líderes del procés

Nombrada por Dolores Delgado, fue quien relevó a Edmundo Bal, quien posteriormente se integró en las filas de Ciudadanos

García Ortiz desoye a la mitad del Consejo Fiscal y saca adelante 15 nombramientos

Consuelo Castro, abogada del Estado entre 2018 y 2024
Consuelo Castro, abogada del Estado entre 2018 y 2024

EP

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha fichado para su defensa ante el Tribunal Supremo (TS) a Consuelo Castro, la que fuera jefa de la Abogacía General del Estado, y con la que completará su equipo jurídico, ya que cuenta con otro ... abogado del Estado, Iñaki Ocio, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app