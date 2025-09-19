Feijóo y Aznar muestran unidad frente a un «sanchismo terminal» pero «peligroso»

La clausura del Campus FAES 2025 ha servido para mostrar unidad en el Partido Popular a pesar de las diferentes perspectivas entre Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar acerca del conflicto entre Hamás e Israel en Gaza. Este mismo miércoles, en la sesión ... de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder popular denominó de «masacre» a lo que está sucediendo en Gaza -aunque evitaba tildarlo de genocidio-. Una versión diferente a la del expresidente Aznar - y a la de Ayuso-, que no dudó en mostrar su apoyo a Israel ese mismo día.

A pesar de estas diferencias, los mandamases del PP han centrado sus discursos en contra del liderazgo de Pedro Sánchez y de la pérdida de relevancia internacional que está sufriendo España en el mundo.

El evento, organizado en el Espacio Bertelsmann de Madrid y al que han acudido importantes figuras del partido como la portavoz Ester Muñoz, ha comenzado con una introducción de Javier Zarzalejos. El eurodiputado ha reconocido el cambio de paradigma que se está viviendo en Europa, una nueva situación que «abocará a que se tomen decisiones». «El mundo es ahora mucho mas competitivo», ha comentado Zarzalejos, añadiendo que el Viejo Continente «tendrá que movilizar sus capacidades».

Tras esto, Aznar ha tomado la palabra para, en primer lugar, agradecer a FAES y a la cúpula popular presente en el evento por acudir. «Como todos vosotros, yo he venido a escuchar al presidente de mi partido», ha reconocido. En su discurso ha comentado que «se hace necesario fijarse bien en lo que pasa y esforzarse en entenderlo», una visión europea para poder entender lo que está sucediendo en España. En la actualidad, según ha dicho Aznar, existe una «doble declive»: «la de Europa en el mundo y la de España en Europa». La razón de esto es clara, «EE.UU. innova, China produce y Europa regula».« El futuro del mundo se está escribiendo hoy sin nosotros», ha rematado el popular.

Esta crisis en Europa va a salir «cara» en España. La «total irrelevancia» en foros internacionales, el «aliento a disturbios violentos» y la posterior felicitación hace que la población tenga que tener «cuidado» con un «poder dispuesto a copiar el papel de policía y agitador callejero según convenga». España vive, en opinión de Aznar, en una «ineptocracia corrupta». «Se deslumbra un Sanchismo terminal. Como todo lo que es terminal es peligroso, muy peligroso», ha sentenciado el expresidente, aunque ha mostrado un ápice de esperanza al existir «una gran alternativa que cuenta con las ideas y el proyecto para volver a poner a España sobre sus pies».

Israel, corrupción y la polémica de las pulseras

Feijóo, en un discurso mas corto que el del expresidente del Gobierno, ha recordar la necesidad del debate complejo en democracia, unas tertulias que «muchos líderes quiere evitar», pero que el mismo quiere «propiciar y compartir». En un primer lugar, sin llegar a nombrar a Sánchez, ha criticado que algunos dirigentes «en lugar de buscar consensos, buscan el conflicto» y que «el conflicto tribal» que se vive en España «no surge esporádicamente, está en el guion de quien gobierna en España».

«Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad necesita conflictividad. El Gobierno, a la desesperada, ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible». Con esta dureza ha arremetido el presidente popular contra Sánchez y su Gobierno.

«No nos conviene la tensión», ha recordado Feijóo, en clara referencia a las palabras de Zapatero en 2008. «El Gobierno no tiene más para generar la máxima tensión posible», ha comentado, añadiendo que necesita estas revueltas porque «España apuesta por el cambio». «¿Cómo responder? ¿Callarnos? De ninguna manera», ha sentenciado. Para el presidente popular, «el sentido de la política es mejorar las cosas, pasar de la propuesta a la acción». «Ese es el último objetivo, eso es lo que tenemos que hacer».

Además de la corrupción, los fallos de las pulseras anti maltrato han protagonizado, también, las palabras del gallego: «Se suma a la redacción de la ley del sí es sí. Esto no puede quedar así, es incompetencia. Dolencia, inculpación y mala fe. En lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde».

Por último, ha criticado que se intente «dividir en bloques» a la sociedad española, algo que provoca que la población tenga que posicionarse en temas como el conflicto en Gaza. Feijóo, al igual que en el Congreso, ha reconocido que «no es normal que se condene al pueblo israelí» ni que el Ejecutivo «reciba felicitaciones de Hamas».

«Sé que los objetivos tienen una enorme trascendencia», ha comentado, analizando que el mas importantes es «devolver la normalidad a España». «Será difícil, costoso, pero será» ha concluido. Con ello, la clausura del curso FAES ha llegado a su fin.