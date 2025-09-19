Suscribete a
Feijóo y Aznar muestran unidad frente a un «sanchismo terminal» pero «peligroso»

A pesar de sus diferencias con la situación en Gaza, el líder popular y el expresidente han criticado el uso de la violencia para tapar la «corrupción» del Gobierno

Feijóo traslada a Merz la «situación agónica» de Sánchez al estar «rodeado por la corrupción»

Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar
Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar Jaime García

Carlos Mullor

La clausura del Campus FAES 2025 ha servido para mostrar unidad en el Partido Popular a pesar de las diferentes perspectivas entre Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar acerca del conflicto entre Hamás e Israel en Gaza. Este mismo miércoles, en la sesión ... de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder popular denominó de «masacre» a lo que está sucediendo en Gaza -aunque evitaba tildarlo de genocidio-. Una versión diferente a la del expresidente Aznar - y a la de Ayuso-, que no dudó en mostrar su apoyo a Israel ese mismo día.

