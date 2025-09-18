El PP pide en tromba la dimisión de la ministra de Igualdad por el fallo de las pulseras antimaltrato

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, en la sesión de control al Gobierno del pasado martes, con una portada del diario ABC

El Partido Popular llamará a comparecer ante el Pleno del Senado a la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por el fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato que dejó a «una gran cantidad» de agresores en libertad. ... (INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)

