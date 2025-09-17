Suscribete a
ABC Premium

Ayuso critica que «el Gobierno de la Nación no puede ser parte de un boicot revolucionario a un evento deportivo»

La presidenta madrileña se desliga de Vox en su petición de prohibir el velo en las aulas: va «contra la Constitución».

Exige a los partidos que «la política deje en paz las aulas» y evitar el adoctrinamiento

Ayuso reprocha a Sánchez echar «fuego» sobre la Vuelta: «Tiene que llamar a la convivencia»

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con su equipo en la visita a la finca El Encín, del IMIDRA
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con su equipo en la visita a la finca El Encín, del IMIDRA COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta cree que «esta semana todos hemos perdido y Pedro Sánchez tiene un poco más de oxígeno». Muy firme en el tono, la jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado la actuación de Pedro Sánchez en torno a la manifestación proGaza que acabó en suspensión ... del final de la Vuelta Ciclista a España, y ha afirmado que «el Gobierno de la Nación no puede ser parte de un boicot revolucionario a un evento deportivo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app