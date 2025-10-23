Junqueras carga contra Montero por negarse a incluir la ordinalidad en la financiación catalana

La negociación entre el Gobierno y ERC para que la Generalitat de Cataluña disfrute de un concierto económico o sistema singular de financiación no va como Oriol Junqueras desearía. «Estamos lejos». A pesar de que los socialistas firmaron con los de Junqueras, para ... que Salvador Illa pudiera llegar al Govern, aprobar, aplicar y desarrollar un concierto económico catalán, las reticencias de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, pero sobre todo candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, estarían haciendo imposible cerrar un acuerdo a gusto de los independentistas.

Noticia Relacionada Junqueras advierte a Sánchez: no hay acuerdo para la financiación y habrá consecuencias Daniel Tercero ERC presentará en los próximos días una reforma legislativa para que Cataluña recaude todos los impuestos, empezando por el IRPF

Este jueves, el presidente de ERC ha advertido, una vez más, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, de que Montero está siendo un freno para llegar a un acuerdo en materia de financiación autonómica. El principal escollo, según ha dicho Junqueras durante una conversación en el Colegio de Economistas de Cataluña, es la negativa de la ministra a incluir «explícitamente» el concepto de ordinalidad (es decir, que reciba más quien paga más) en la nueva financiación catalana.

Junqueras ha reconocido que el pacto, en esta materia, sigue lejos, y por lo tanto la aprobación de los presupuestos del Estado ni se plantea en el cuartel general de ERC. El líder de una de las formaciones socias de Sánchez, en el Congreso, e Illa, en el Parlament, ha defendido que es imprescindible que quede recogida la ordinalidad en la nueva financiación catalana que, en cualquier caso, debe aprobarse en el Congreso y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Lo defenderemos como fieras», ha añadido.

«Si alguien nos quiere imponer un determinado modelo sin cumplir lo que se debía cumplir, debe saber que se encontrarán con nosotros en el trámite en el Congreso. No les servirá de nada intentar incumplir los acuerdos», ha advertido, haciendo valer los votos de ERC en la Cámara Baja, imprescindibles si PSOE y PP no se ponen de acuerdo. No es la primera vez que Junqueras pone el foco en la ordinalidad y señala que la negociación para la aprobación de un concierto económico no va por el buen camino.

Junqueras ha denunciado que los socialistas, además de poner trabas a la ordinalidad, tampoco concretan nada sobre la recaudación del IRPF por parte de la hacienda catalana ni la capacidad normativa de la Generalitat, que deberían quedar plasmadas en el nuevo sistema. La financiación «no es solo una cifra». Un modelo que también defiende Illa. En este caso, el PSC está alineado con ERC; y se aleja del PSOE. Otro punto de fricción, según el lugarteniente de Carles Puigdemont en 2017, es el cálculo de la población de Cataluña en la que debe basarse la nueva financiación.