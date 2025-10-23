Suscribete a
Junqueras carga contra Montero por negarse a incluir la ordinalidad en la financiación catalana

El líder de ERC advierte a Sánchez de que la negociación para que la Generalitat tenga un concierto económico no va bien: «No es solo una cifra»

Junts y ERC advierten a Sánchez a través de Illa: o cumple con el concierto económico para Cataluña o no habrá presupuestos

Oriol Junqueras, hoy, durante la charla en el Colegio de Economistas de Cataluña
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

La negociación entre el Gobierno y ERC para que la Generalitat de Cataluña disfrute de un concierto económico o sistema singular de financiación no va como Oriol Junqueras desearía. «Estamos lejos». A pesar de que los socialistas firmaron con los de Junqueras, para ... que Salvador Illa pudiera llegar al Govern, aprobar, aplicar y desarrollar un concierto económico catalán, las reticencias de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, pero sobre todo candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, estarían haciendo imposible cerrar un acuerdo a gusto de los independentistas.

