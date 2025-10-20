Suscribete a
Junts maniobra para responsabilizar a Illa del fracaso de la negociación con el PSOE

Los de Puigdemont reconocen que están «desdibujados» en Cataluña y aumentan la dureza en el Parlament

Illa vota en contra del referéndum y Junts advierte a Sánchez: «Tendrá consecuencias»

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, saluda a Carles Puigdemont, líder de Junts, el 2 de agosto en Bruselas (Bélgica)
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, saluda a Carles Puigdemont, líder de Junts, el 2 de agosto en Bruselas (Bélgica) EP

Àlex Gubern y Daniel Tercero

Barcelona

«Llevamos mucho tiempo ausentes. Hay que volver al campo ya». Un alto cargo de Junts definía de esta manera, en conversación con ABC, la inquietud con que en el partido se ha analizado su estrategia desde el inicio de la legislatura catalana, donde ... el protagonismo en el Congreso de los Diputados ha sido inversamente proporcional a su irrelevancia en el Parlamento de Cataluña. El foco puesto sobre el propio Carles Puigdemont y su lugarteniente en Madrid, Míriam Nogueras, ha opacado una labor de oposición en Cataluña en todo caso difuminada, con un Salvador Illa que, aunque no con pocas dificultades, ha conseguido meter a la región en una suerte de baño maría político en el que la única noticia relevante está siendo la irrupción de Aliança Catalana, precisamente en detrimento de Junts.

