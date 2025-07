Junqueras advierte a Sánchez: ahora mismo no hay acuerdo de financiación y esto tendrá consecuencias

A solo unas horas de que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado concrete el lunes en Barcelona las bases del concierto económico para Cataluña, en cumplimiento del acuerdo firmado por los socialistas con ERC en 2024 para la investidura de Salvador Illa (PSC), Oriol Junqueras ... ha advertido al PSOE de que, ahora mismo, los independentistas no están de acuerdo con la propuesta planteada por el Gobierno (por no incluir la ordinalidad fiscal y quedar la Agencia Tributaria de Cataluña subordinada a la Agencia Tributaria nacional, principalmente), ha advertido de que si no se va más allá no podrá haber futuros pactos (como los de presupuestos) y ha anunciado que ERC presentará en el Congreso, en los próximos días, una reforma legislativa para que la Generalitat recaude, inmediatamente, el IRPF, y seguidamente, el resto de impuestos. «El PSOE tendrá que decidir dónde está, si nos quiere acompañar o no», ha señalado el presidente de ERC.

Noticia Relacionada Feijóo reta a Sánchez a acordar la financiación autonómica entre todos y no solo con ERC Daniel Tercero «El órgano para pactar la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no una reunión de dos que forman parte de otros veinte», advierte desde Barcelona En una comparecencia en la sede de ERC, este sábado, centrada únicamente en las negociaciones que mantienen los independentistas con el PSOE para concretar los pilares del concierto económico para la Generalitat, sistema de financiación recogido en el documento que permitió a Illa ser elegido presidente autonómico con los votos de ERC y que fue aprobado por la dirección del PSOE, Junqueras ha advertido al presidente del Gobierno, con el que mantiene contacto permanente y fluido, según ha desvelado, de que lo que salga de la Comisión Bilateral del lunes podría no contar con el visto bueno de los independentistas si no se circunscribe a lo firmado por los socialistas el verano pasado. Los principales escollos, pero no los únicos, para un acuerdo se centran en la ordinalidad fiscal y el papel que tiene que jugar en la recaudación la agencia tributaria autonómica. «El compromiso sobre la ordinalidad está incluido en múltiples acuerdos y también acordado por la ejecutiva federal del PSOE. Está incluido en la Declaración de Granada. Lo ha repetido infinidad de veces el presidente de la Generalitat. Si el lunes el principio de ordinalidad no apareciese [en el acuerdo de la Comisión Bilateral], se estaría desautorizando al presidente de la Generalitat y a la ejecutiva federal del PSOE», ha dicho Junqueras, añadiendo, sin citarla, una crítica directa a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que a la vez es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. «Solo faltaría que los intereses de una persona en concreto pasasen por encima de los intereses de Cataluña», ha zanjado. Noticia Relacionada Page: «A más corrupción, más negocio para los socios y para los independentistas» E.Bustos Asegura que en el Comité Federal del pasado sábado pidió hablar sobre financiación y «deliberadamente se ocultó el debate» Igualmente, sobre el papel de las agencias tributarias, Junqueras ha indicado que «ERC está a favor de todas las formas de coordinación posibles para combatir el fraude fiscal», pero «no estará de acuerdo en que la Agencia Tributaria de Cataluña no pueda ejercer en plenitud las competencias que le correspondan», es decir, ha añadido, «la Agencia Tributaria de Cataluña no puede quedar subordinada a la agencia estatal». De esta manera, la ordinalidad fiscal (que las regiones que más aportan reciban siempre más que las más pobres) y el papel de la agencia de recaudación se suman al IRPF como puntos nucleares de la negociación. «El apoyo de ERC a las decisiones que se adopten en la Comisión Bilateral dependerá de las concreciones o de la falta de concreciones de los acuerdos en esta materia», ha reiterado en varias ocasiones el socio de Sánchez e Illa. Y ha cuantificado en millones la línea que los independentistas no cruzarán. Son 25.000 millones de euros los que recaudaría la Generalitat si se pone en marcha el concierto económico tal y como exige ERC y firmaron PSC y PSOE. «Esto comportaría que Cataluña pasaría de gestionar unos 5.000 millones de euros a unos 30.000 millones. Es más de la mitad de lo que Cataluña paga en el conjunto de los impuestos», ha recordado. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

