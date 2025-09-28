Los socios vascos del Gobierno resucitan la apuesta por la autodeterminación

Más de 3.000 personas se congregaron ayer en el pabellón Anaitasuna de Pamplona para homenajear a Juan Paredes Manotas y Ángel Otaegi Etxeberria. Conocidos, como Txiki y Otaegi, estos dos etarras, fusilados el 27 de septiembre de 1975 en la última etapa del ... franquismo, son considerados dos 'mártires' en el imaginario de la izquierda aberzale, que emplea sus figuras desde hace más de una década (cuando ETA depuso las armas) para hacer pasar la actividad de la banda terrorista en el periodo de la Transición como una lucha por la democracia. Entre gritos de «independencia», «socialismo», ikurriñas, banderas navarras y palestinas, el evento organizado por Sortu fue una llamada a la «dar un paso» y «ponerse en pie» para relanzar el camino hacia la «soberanía de Euskal Herria», como única solución para hacer frente al «bloque neofranquista».

«Con el fusilamiento de Txiki y Otaegi intentaron sofocar las ansias de libertad de este pueblo, pero no lo lograron», dijo el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ante la atenta mirada desde el público de Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu (coalición en la que se integra Sortu y que constituye su núcleo más duro). «Criminalizar a Txiki y Otaegi es poner la alfombra roja a quienes amenazan con meter en la cárcel al mismísimo Pedro Sánchez. PNV, PSE, Geroa Bai... vosotros veréis lo que hacéis, pero nosotros no vamos a colaborar con el bloque reaccionario». Según el dirigente de Sortu, ahora, el «reto» es «dejar atrás el régimen del 78 y alcanzar la soberanía de Euskal Herria y su derecho a decidir» puesto que sin esto no cabría una democratización de España. «El Gobierno español, el Estado es otra cosa, tiene ante sí una nueva oportunidad diría que histórica para dar una solución democrática al problema español. Y digo bien: problema español».

El acto estaba cuidadosamente preparado. El anuncio de la convocatoria llegó en el mes de abril, cuando el partido heredero de Batasuna llamaba acudir a este acto nacional para «proclamar el reconocimiento nacional del País Vasco y el derecho a la autodeterminación». Este último, uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones a tres que mantienen PNV, EH Bildu y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) para renovar el Estatuto de Guernica. Los socialistas, que tenían al ex secretario de Organización Santos Cerdán como figura clave de las conversaciones antes de su entrada en prisión provisional, han fijado su posición en el 'no'. Y, ayer mismo, coincidiendo con el macroevento de Sortu en Pamplona, el PSE celebró el Día de la Rosa en Durango (Vizcaya), donde el secretario general Eneko Andueza, reconoció la necesidad de revisar el texto, pero alejado de pulsiones identitarias.

«En las calles de Euskadi ya no se habla de anhelos de independencia. En Euskadi ese debate ya está muerto, la ciudadanía ha aprendido de la experiencia catalana», afirmó marcando distancias con el mensaje lanzado por parte de la izquierda soberanista (hoy llega el turno del PNV, que celebra en Vitoria el Día del Partido). Su evento tomaba vuelo a finales del mes de junio, cuando en la clausura de su VIII Conferencia Nacional, el partido decidía adelantarun año su IV Congreso, para que no se solapase con las elecciones municipales y forales previstas para 2027 y «buscar la eficacia que requiere la actual fase política del proceso de liberación».

Víctimas y victimarios

Así, además de funcionar un momento de comunión de las bases soberanistas (homenajean a Txiki y Otaegi cada 27 de septiembre desde hace décadas), la cita se convertía en un hito para su estrategia en el medio plazo, con el cambio del estatus político del País Vasco en el horizonte, la resignificación del papel de ETA en la última etapa del franquismo y el descrédito de la Transición. «Es hora de desatar el nudo que quedó fuertemente atado en el camino hacia la independencia del País Vasco», repetía Rodríguez en referencia a las célebres palabras de Francisco Franco.

Como calentamiento, durante este verano, la propaganda con las caras de Txiki y Otaegi –además de otros etarras y mensajes proamnistía– se hizo extensiva en el espacio público y fiestas multitudinarias. Por ejemplo, en la bajada del Celedón, que a principios de agosto daba inicio a las fiestas de Vitoria. También con una pancarta gigante colgada en Zarauz (Guipúzcoa), un lugar transformado en meca para el entorno proetarra, que celebra allí habitualmente el homenaje a sus dos 'gudaris', pues fue donde creció Paredes, tras migrar desde Extremadura, y fue enterrado después de ser fusilado en Barcelona. Una retahíla de pronunciamiento que ha llevado a pronunciarse a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Tanto la Fundación Buesa como el Covite, además de condenar sus ejecuciones, advertían que «quienes fueron miembros de ETA y del FRAP no merecen homenajes públicos». Postura a la que se sumó el Gobierno vasco. Tal y como relata en 'Terrorismo y represión' (Tecnos) el responsable de documentación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Gaizka Fernández Soldevila, la complejidad deriva de que tanto Ángel Otaegi como Juan Manotas entran en la categoría de víctimas-victimarios. Reconocidos como lo primero por el Ejecutivo autonómico de Patxi López en 2012, también existen pruebas de su participación en atracos, secuestros y los asesinatos de Gregorio Posada Zurrón, José Díaz Linares y Ovidio Díaz López. Unos hechos que oculta la izquierda aberzale, centrada en sus muertes para llamar a la movilización.