Los socios vascos del Gobierno resucitan la apuesta por la autodeterminación

El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en el 50 aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegi en Pamplona
Gerard Bono

Más de 3.000 personas se congregaron ayer en el pabellón Anaitasuna de Pamplona para homenajear a Juan Paredes Manotas y Ángel Otaegi Etxeberria. Conocidos, como Txiki y Otaegi, estos dos etarras, fusilados el 27 de septiembre de 1975 en la última etapa del ... franquismo, son considerados dos 'mártires' en el imaginario de la izquierda aberzale, que emplea sus figuras desde hace más de una década (cuando ETA depuso las armas) para hacer pasar la actividad de la banda terrorista en el periodo de la Transición como una lucha por la democracia. Entre gritos de «independencia», «socialismo», ikurriñas, banderas navarras y palestinas, el evento organizado por Sortu fue una llamada a la «dar un paso» y «ponerse en pie» para relanzar el camino hacia la «soberanía de Euskal Herria», como única solución para hacer frente al «bloque neofranquista».

