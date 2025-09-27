Suscribete a
homenaje hoy en pamplona

Txiki y Otaegi: los 'mártires' etarras con los que el núcleo duro de Bildu busca legitimar la banda terrorista

Sortu, partido en el seno de la coalición aberzale, homenajea hoy en Pamplona a estos dos miembros de ETA fusilados en la última etapa del franquismo

Aprovecha el 50 aniversario del 'gudari eguna' (Día del Soldado) para «proclamar el reconocimiento nacional del País Vasco y su derecho a la autodeterminación»

Pradales se apoya en el Supremo para justificar la inacción ante los carteles proetarras

Una lona con las caras de Txiki y Otaegi desplegada en Zarauz (Guipúzcoa)
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Aprovechando el 50º aniversario de su fusilamiento en sendos Consejos de Guerra franquistas en Barcelona y Burgos, Sortu (partido heredero de Batasuna y que dirige 'de facto' EH Bildu) celebra este sábado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona un macro evento en homenaje a los ... etarras Txiki y Otaegi. Dos mártires en el imaginario de la izquierda aberzale, cuyas figuras emplea desde hace más de una década (cuando ETA depuso las armas) en su estrategia de legitimar y hacer pasar la actividad de la banda terrorista como una lucha democrática. Un acto con el que, de fondo, pretende relanzar su objetivo de proclamar el «reconocimiento nacional del País Vasco y su derecho a la autodeterminación».

