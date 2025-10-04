Salud se da dos meses para revisar los casos del cribado de cáncer en Andalucía

«Objetivo 30 de noviembre». Ésta es la orden que han recibido los gerentes de todos los hospitales y centros de especialidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que realizan mamografías dentro del plan de detección precoz del cáncer de mama, cuyos fallos ... de comunicación han generado una crisis sanitaria y política desde que trascendió, a mediados de esta semana, que unas dos mil mujeres integradas en el programa no habían recibido información acerca de los resultados de las pruebas.

La cúpula de SAS había convocado este jueves una reunión telemática con los responsables de los hospitales bajo su mando con el fin de analizar la evolución de las listas de espera —hay dos megacontratos en marcha para reducir las operaciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas—, pero la polémica generada por el error en la comunicación de los test oncológicos obligaron a cambiar el orden del día sobre la marcha. De modo que la sesión se consumió casi en su integridad en dar forma a la batería de actuaciones para tratar de corregir las disfunciones, que arrancó ayer y que se completará a partir de este próximo lunes.

Un disgusto severo

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó ayer que el primer día de la semana que entra presentará un plan de choque que incluye un cambio en el protocolo de transmisión de información a las mujeres. La Consejería de Salud y Consumo ya ha tomado algunas decisiones para tratar de que el episodio que le está costando un disgusto severo no se repita.

La primera se resume en que los centros sanitarios tienen dos meses para ponerse al día en el 'screening' del cáncer de mama. «A esa fecha no habrá ninguna mujer pendiente del plazo indicado. Nos estamos jugando la confianza de las mujeres en el programa de cribado; la clave está en reforzar la información, y ahí vamos a ser impecables», señala la comunicación que recibieron del SAS los directores-gerentes de los hospitales de la región este pasado jueves, y a la que ha tenido acceso ABC. «Sabemos que esto implica reorganizarnos, ajustar agendas, abrir nuevas y optimizar recursos», añade el documento.

Oncólogos consultados por ABC coinciden en que la detección temprana es fundamental para evitar tratamientos invasivos

El citado protocolo insiste en quiénes son las usuarias del SAS a las que se está dirigiendo de un modo personalizado. «Esas mujeres son el total de las que ahora mismo han participado en un cribado y su resultado no es concluyente; las estamos llamando una a una para comprobar cuáles ya habían sido informadas o incluso hecho la prueba; no son afectadas, son el total de mujeres que vamos a llamar», recalca el escrito, que apunta a que «en esa primera revisión parece que a priori el número podría ser mayor en Sevilla, Cádiz y Málaga, pero va a ser ese seguimiento el que nos permita aterrizar las cifras».

¿Y qué opinan los oncólogos sobre los problemas detectados en el proceso de detección precoz? ABC ha consultado a dos que prestan sus servicios en el SAS y que coinciden en que el diagnóstico temprano es fundamental para atajar la enfermedad.

«Si el tumor no se diagnostica pronto, en sus fases iniciales, puede aumentar de una manera rápida y alcanzar un tamaño mayor, incluso hacer metástasis a otro órgano», señala uno de ellos, que como el segundo contactado por este periódico prefiere preservar su identidad. «Ha habido un claro error organizativo, pero puede ser que su repercusión clínica sea muy escasa», aduce este último.