ERRORES EN EL DIAGNÓSTICO

Salud se da dos meses para revisar los casos del cribado de cáncer en Andalucía

El SAS quiere que las llamadas a las 2.000 mujeres con pruebas sospechosas estén hechas antes del próximo viernes

El cribado no está centralizado en Andalucía y depende de cada hospital

Cribado, dejación e irresponsabilidad

La consejera Rocío Hernández, en el Parlamento
La consejera Rocío Hernández, en el Parlamento
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

«Objetivo 30 de noviembre». Ésta es la orden que han recibido los gerentes de todos los hospitales y centros de especialidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que realizan mamografías dentro del plan de detección precoz del cáncer de mama, cuyos fallos ... de comunicación han generado una crisis sanitaria y política desde que trascendió, a mediados de esta semana, que unas dos mil mujeres integradas en el programa no habían recibido información acerca de los resultados de las pruebas.

