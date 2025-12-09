Suscríbete a
administración pública

Juanma Moreno firma este martes el acuerdo que mejora las condiciones laborales de 80.000 empleados públicos

Su alcance económico será de 250 millones de euros para un horizonte de cinco años, con un reparto de 50 millones por ejercicio

Así será la subida de salario de los funcionarios de la Junta de Andalucía en 2026: nuevos complementos y cómo se aplican

Funcionarios en Torre Triana
M. L.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firma este martes el acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO para mejorar las condiciones de 80.000 empleados públicos. Hay progresos laborales y salariales del personal funcionario, laboral, justicia y el conjunto del ... personal que trabaja en el sector público instrumental.

