La entrevista de ABC a Morante de la Puebla y la trayectoria de Carlos Herrera, Premios Andalucía de Periodismo

La entrevista que ABC de Sevilla realizó al torero Morante de la Puebla, publicada el domingo 2 de marzo también en la edición nacional del diario y realizada por el periodista Jesús Bayort, ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo, ... en su edición de prensa escrita, de este 2025. Los galardones que concede la Junta de Andalucía a los mejores trabajos periodísticos del año han distinguido esa charla descarnada con el diestro sevillano en su retiro en Portugal, en Marinha Grande, de enorme valor informativo pues no sólo alude a su vertiente como torero y la posible reaparición en los ruedos sino a sus problemas de salud y mentales, su tratamiento y su visión tanto de la vida como de la muerte.

En la entrevista, el matador reconoce abiertamente que padece una enfermedad mental que le llevó a pensar en el suicidio como única solución. Calificada por el propio Morante como 'la entrevista de su vida', la calidad del trabajo periodístico de Bayort «reside en su trascendencia, ya que el interés del público se acrecentó cuando el torero reconoció que su reaparición en las plazas significó una motivación para hacer público y normalizar su trastorno disociativo», tal y como se ha recalcado por parte del Ejecutivo andaluz.

Estos galardones premian en esta edición, además, al conocido periodista andaluz Carlos Herrera por toda su dilatada y destacada trayectoria profesional, que el Gobierno andaluz quiere ahora ensalzar. A sus 68 años, Herrera dirige el matinal 'Herrera en COPE' de esa cadena desde el 1 de septiembre de 2015. Su programa, que se emite desde Sevilla para toda España, es, desde hace varios años, líder de su franja horaria en Andalucía. Antes, desde 2004 hasta marzo de 2015 dirigió el matinal 'Herrera en la onda' en la cadena de radio Onda Cero. Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el medio radiofónico, aunque también realiza colaboraciones en prensa escrita, siendo articulista de ABC, y ha trabajado en varios programas de televisión, siempre con gran reconocimiento de audiencia en cualquiera de los formatos.

Licenciado en Medicina, profesión que nunca ha llegado a ejercer, ha sido colaborador habitual de medios escritos como 'Blanco y Negro', 'XL Semanal' o 'Diez Minutos'. Cada viernes firma una columna de opinión en el diario ABC bajo el epígrafe 'El burladero', un guiño a una de sus grandes aficiones, la tauromaquia. Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea (2021) por su contribución a la profesión y a la sociedad a través del Periodismo, ha recibido innumerables reconocimientos, entre ellos, algunos de los galardones periodísticos de mayor prestigio en España, como seis Premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Mariano de Cavia, el Joaquín Romero Murube, el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid, el Micrófono de Oro y otros de distintas instituciones, asociaciones y colectivos de periodistas. Además, ha sido reconocido con la Medalla de Andalucía, la Medalla de la Diputación de Sevilla y ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla y del Carnaval de Cádiz, dos tradiciones que vive intensamente.

Televisión, radio...

Además, en la categoría de televisión, el Premio Andalucía de Periodismo ha recaído en el programa número 7.000 del conocido programa vespertino Andalucía Directo, que en estos momentos es el más longevo de todas las televisiones en España.

En lo que respecta a radio, el premio ha recaído en un el trabajo sobre el terrorista de ETA Henri Parot, 'Parot, el hombre sin alma', realizado por Canal Sur y liderado por el periodista Antonio Salvador, con testimonios inéditos sobre el intento de atentado en Sevilla en 1990 y la detención del francés sin que lograra llevar a cabo su macabro objetivo con un coche bomba en el centro de la capital hispalense.

Además, el Premio Andalucía de Fotoperiodismo se ha concedido a Alejandro Cámara por su trabajo 'Ver en la oscuridad', una magnífica imagen de la Alhambra a oscuras, con la perspectiva tomada desde el barrio del Albaicín, el día del famoso apagón del 28 de abril en toda España, con el cielo estrelllado de fondo y una lejana luz de un edificio sustentado por generador que hacía de contraste con la silueta del conocido monumento granadino. La original fotografía tuvo una importante difusión en los medios impresos del día siguiente.

Por otro lado, el premio para la Proyección Internacional se ha otorgado al fotoperiodista Daniel Pérez por su trabajo sobre la Semana Santa de Málaga ('La Semana Santa de Málaga, de Andalucía al mundo'), un reportaje en el que también aparecía el actor Antonio Banderas con imágenes que incluyeron en sus ediciones medios como The Guardian o National Geographic. Y en la categoría de Infografía, se ha premiado el trabajo de los informativos de Canal Sur Televisión. Se ha concedido, además, una mención honorífica a la conocida web de deportes Muchodeporte por sus 25 años de actividad no sólo con los principales equipos de fútbol sino con reportajes en apoyo a deportes minoritarios donde destacan andaluces en el espacio 'Andalucía es deporte'.

Los premios se entregarán el viernes 19 de diciembre, en el transcurso de un acto en el Palacio de San Telmo que estará presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.