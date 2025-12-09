Suscríbete a
ABC Premium
Deportes
Alavés - Sevilla y Murcia - Betis, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

La entrevista de ABC a Morante de la Puebla y la trayectoria de Carlos Herrera, Premios Andalucía de Periodismo

El periodista Jesús Bayort, galardonado en la categoría de prensa escrita por las confesiones del torero sevillano. Andalucía Directo, premiado en televisión por su programa 7.000 y el reportaje sobre Henri Parot de Canal Sur, distinguido en la categoría de radio

Morante de la Puebla: «He pensado en la muerte como alivio; es una enfermedad compleja, triste y dolorosa»

La entrevista de ABC a Morante de la Puebla y la trayectoria de Carlos Herrera, Premios Andalucía de Periodismo

S. A.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La entrevista que ABC de Sevilla realizó al torero Morante de la Puebla, publicada el domingo 2 de marzo también en la edición nacional del diario y realizada por el periodista Jesús Bayort, ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo, ... en su edición de prensa escrita, de este 2025. Los galardones que concede la Junta de Andalucía a los mejores trabajos periodísticos del año han distinguido esa charla descarnada con el diestro sevillano en su retiro en Portugal, en Marinha Grande, de enorme valor informativo pues no sólo alude a su vertiente como torero y la posible reaparición en los ruedos sino a sus problemas de salud y mentales, su tratamiento y su visión tanto de la vida como de la muerte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app