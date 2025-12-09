Suscríbete a
ABC Premium

«Me hice reservista voluntario para entender la vida militar de mi hijo»

El alférez Rafael Gallardo es un prestigioso ortodoncista jiennense que decidió compaginar su consulta con el servicio en las Fuerzas Armadas guiado por la estela de su hijo, piloto del Ejército del Aire

La reserva voltaria no se trata de una aventura ni de un hobby, sino de una forma de colaboración seria que exige disciplina, formación y disponibilidad

La mano del último maestro cantero de Jaén restaura la catedral de Málaga

Alférez Rafael Gallardo dando servicio a la Brigada Rey Alfonso XIII de la legión
Alférez Rafael Gallardo dando servicio a la Brigada Rey Alfonso XIII de la legión abc
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la consulta doctor Rafael Gallardo, en pleno centro de Jaén, pocas cosas nos recuerdan al mundo castrense. Allí conviven las historias de pacientes, décadas de dedicación a una ortodoncia de alto nivel y el trabajo meticuloso de quien lleva casi treinta años ejerciendo ... de forma exclusiva su especialidad. Pero, más allá de la bata, los guantes y la mascarilla, Gallardo viste otro uniforme: el de alférez reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. Una trayectoria que pocos imaginarían en un profesional sanitario de prestigio, ajeno a la vida militar y que decidió emprender este camino a partir de la carrera de su hijo Alejandro, hoy piloto del Ejército del Aire en Torrejón de Ardoz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app