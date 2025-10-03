La Junta de Andalucía va a comenzar a llamar a las mujeres a las que por un inadmisible fallo privó de información tras participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Las pacientes que presentaban resultados dudosos tras la prueba eran sometidas a una segunda exploración, pero muchas de ellas quedaron al margen de la obligada comunicación que merecían sus casos. Este episodio ha generado una comprensible alarma entre unas pacientes que tienen derecho a conocer el resultado de sus pruebas, aún más cuando su salud depende de la agilidad de aquellos en los que confían su bienestar. La Consejería de Salud ha prometido depurar responsabilidades por esta falta de información y corregir un error que obliga a la asunción de responsabilidades desde lo más alto del organigrama de la sanidad andaluza. Articular un sistema de prevención que no avisa del riesgo, agravado por la naturaleza del cáncer, es motivo suficiente para que algunos se planteen la posibilidad de dimitir.

