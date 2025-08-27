Las primeras operaciones del concierto del SAS contra la lista de espera serán en septiembre

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) espera que las empresas con las que ha concertado las intervenciones quirúrgicas contra las listas de espera a través del macro contrato por valor de 533 millones en cuatro años empiecen a operar a pacientes antes de ... que empiece este próximo mes de octubre.

Fuentes oficiales del ente dependiente de la Consejería de Salud y Consumo señalaron ayer a este periódico que las centrales de compras de cada provincia se encuentran en estos momentos diseñando las necesidades de derivación de enfermos y ajustándolas a las prestaciones de cada uno de los hospitales que han sido beneficiarios del denominado acuerdo marco, que es la mayor operación financiera del SAS en toda su historia para tratar de aligerar los tiempos que los usuarios han de aguardar para entrar en un quirófano, tal y como avanzó ABC en su edición del pasado 21 de agosto.

El siguiente paso es la firma -no más allá de que finalice la primera quincena de este mes de septiembre- de los denominados 'contratos basados' que pondrán la letra pequeña al cometido que el SAS encomiende a cada uno de los 38 centros que remarán a su favor en régimen de concierto.

Esta externalización de procedimientos se centrará en las tipologías quirúrgicas que tienen más demanda y por lo tanto acumulan más lista de espera. Se trata de especialidades cuyo tratamiento no suponen una gran complejidad, y están relacionadas sobre todo con la traumatología y con la reconstrucción de las mamas tras haber superado un episodio oncológico.

La activación del macro contrato coincidirá con la expiración de los expedientes negociados sin publicidad de los que ha tirado la Consejería de Salud y Consumo en los últimos meses a la espera de tener vía libre para el citado acuerdo marco.

El trámite salvado

El paso quedó franqueado hace unas semanas cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, resolvió de forma favorable para el Servicio Andaluz de Salud sobre los recursos presentados por las empresas que habían concurrido al proceso de licitación del mayor contrato de la historia del ente público contra las listas de espera quirúrgicas —en otras palabras: la mayoría de las alegaciones fueron rechazadas—.

La novedad y la importancia de esta operación del ente dependiente de la Consejería de Salud y Consumo radican en que es la primera vez que la Junta de Andalucía emplea esta fórmula del acuerdo marco para intentar recortar los tiempos que los pacientes han de aguardar para entrar en el quirófano.

Hasta ahora, el proceder del SAS era contratar los servicios de empresas en régimen de concierto de manera más fragmentada, esto es, por especialidades quirúrgicas o por demarcaciones sanitarias, pero no hacerlo de forma global en toda la comunidad autónoma ni con un método homogéneo.

El PSOE ha criticado con dureza esta derivación de pacientes a las clínicas privadas y ha calificado la operación financiera de «robo». Lo cierto es que esta iniciativa del SAS no alterna el peso de los conciertos en su actividad -que es de en torno al 4 por ciento en relación a su presupuesto-. Además, el Partido Socialista tiene el récord de conciertos en la última década, que se alcanzó en el tramo final del último Gobierno presidido por Susana Díaz.