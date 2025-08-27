Suscríbete a
Las primeras operaciones del concierto del SAS contra la lista de espera serán en septiembre

Las centrales provinciales cierran el diseño de las derivaciones a las 38 empresas beneficiadas del macro contrato por 533 millones

Cirujanos durante una intervención
Rafael Aguilar

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) espera que las empresas con las que ha concertado las intervenciones quirúrgicas contra las listas de espera a través del macro contrato por valor de 533 millones en cuatro años empiecen a operar a pacientes antes de ... que empiece este próximo mes de octubre.

