Andalucía hará rebajas fiscales a todos los que tengan hijos

Juanma Moreno se disculpa por los «errores» del SAS en el cribado de cáncer de mama a mujeres y defiende que «el sistema funciona»

El presidente andaluz confirma que se van a revisar los protocolos y descarta destituir a la consejera de Salud como plantea la izquierda

El presidente andaluz, Juanma Moreno, preside el Consejo de Gobierno este miercoles en las Atarazanas de Sevilla
raúl doblado

Mercedes Benítez y Antonio R. Vega

«Estoy convencido de que el sistema funciona aunque desgraciadamente, por lo que hemos visto, ha habido cosas en el protocolo que han fallado y vamos a intentar solucionarlas lo antes posible». Es el mensaje que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ... , ha trasladado este miércoles a los medios de comunicación tras conocer, a través de informaciones periodísticas, que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha denunciado que al menos veinte pacientes sevillanas se han puesto en contacto con el colectivo para quejarse de un diagnóstico tardío en el sistema de cribado de cáncer de mama que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realiza entre las mujeres de 49 a 71 años de edad para detectar de forma precoz lesiones tumorales.

