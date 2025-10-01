Juanma Moreno se disculpa por los «errores» del SAS en el cribado de cáncer de mama a mujeres y defiende que «el sistema funciona»

«Estoy convencido de que el sistema funciona aunque desgraciadamente, por lo que hemos visto, ha habido cosas en el protocolo que han fallado y vamos a intentar solucionarlas lo antes posible». Es el mensaje que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ... , ha trasladado este miércoles a los medios de comunicación tras conocer, a través de informaciones periodísticas, que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha denunciado que al menos veinte pacientes sevillanas se han puesto en contacto con el colectivo para quejarse de un diagnóstico tardío en el sistema de cribado de cáncer de mama que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realiza entre las mujeres de 49 a 71 años de edad para detectar de forma precoz lesiones tumorales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Las Reales Atarazanas de Sevilla, que reabren tras finalizar su restauración. Moreno ha pedido «disculpas» por los «errores». «Tenemos que ponernos en marcha de manera inmediata y rectificarlo y mejorarlo», ha señalado el mandatario andaluz.

A preguntas de los periodistas, Juanma Moreno, ha descartado cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, como le reclaman los partidos de izquierda, debido a los posibles retrasos en pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama. A la consejera le ha pedido «afanarse en localizar los errores». «La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación» y ha lamentado «profundamente» lo ocurrido, ha dicho.

El PSOE vincula los retrasos con la «privatización sanitaria»

Para entonces, en el PSOE andaluz habían encendido todas las alarmas poniendo en duda todo el funcionamiento del programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía. La portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, vinculaba los posibles retrasos en el diagnóstico con «la privatización del sistema sanitario público de Andalucía». Añadía que éste acarrea «consecuencias gravísimas para los andaluces hasta el punto de que nos mata».

Tras repasar las principales iniciativas que en esa línea ha impulsado el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en lo que va de legislatura, la portavoz ha exigido «que se active en este momento un protocolo de emergencia donde la Junta de Andalucía revise de oficio todos los casos de cribado de cáncer de mama que se hayan producido dos años antes de la primera denuncia», partiendo de la hipótesis de que «desde el año 2022, como mínimo, se puede estar dando esta circunstancia en Andalucía».

Críticas de Vox

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha entrado también en la polémica y ha asegurado que el Gobierno del PP-A sólo trae «angustia repetida». «¿Saben lo que es esperar más de cien días una prueba diagnóstica cuando el médico te advierte que puedas tener un cáncer?», ha preguntado López Olea en rueda de prensa, apuntando que esa situación lleva a muchas personas a hacerse «las pruebas diagnósticas de forma privada, como es lógico, porque nadie puede sufrir esa angustia».

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también instó al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a cesar a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, por los «gravísimos fallos» en el sistema de cribado.