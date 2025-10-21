Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Foro ABC con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía contratará 4.370 profesionales sanitarios más en 2026 y anuncia una reforma profunda del SAS

La Consejería de Sanidad incorporará a 1.200 médicos y desarrollará las nuevas aplicaciones tecnológicas para introducir al sistema sanitario andaluz en el siglo XXI

Antonio Sanz anuncia que todas las radiografías de cribados de cáncer de mama se harán antes del 15 de noviembre

La etapa de María Jesús Montero en Salud sumó numerosas condenas por retrasos con el cáncer de mama

Juanma Moreno comparece en el foro de ABC
Juanma Moreno comparece en el foro de ABC Raúl Doblado
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía prepara una remodelación profunda y absoluta del sistema sanitario. Objetivo: introducir al SAS (Servicio Andaluz de Salud) en el siglo XXI. La decepción del Gobierno de Juanma Moreno es mayúscula. Siete años de continua inversión, de subir cada curso ... las partidas económicas, de consolidar que un tercio del presupuesto de la comunidad se destine a esta estructura, de multiplicar por cuatro el gasto en las infraestructuras y equipamientos y conseguir superar por fin la media nacional de gasto por habitante... pero los resultados no son los esperados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app