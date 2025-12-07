Francisco Toscano señala que su amigo Paco Salazar «no se reconoce» en las acusaciones por presunto acoso sexual de sus compañeras del PSOE

El histórico alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, es de los pocos (quizás el único) dirigente socialista que ha salido en defensa de su amigo Paco Salazar, acusado por denuncias anónimas de acoso sexual de compañeras del partido. Toscano ha sido portavoz ... inesperado del asesor de Pedro Sánchez en Moncloa, asegurando en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, que «niega totalmente esas acusaciones».

El regidor de la ciudad nazarena durante 39 años ha sido el principal valedor de Salazar, ahora vilipendiado en público por la cúpula de Ferraz, del que ha sido uno de sus más insignes fontaneros. Pilar Alegría consideró «vomitivas» esas palabras que se han recogido en los medios procedentes de estas denuncias. María Jesús Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha secundado estas críticas. A nivel interno, el Partido Socialista asume «no haber estado a la altura» por no escuchar, atender ni proteger a las mujeres que advirtieron de esa supuesta conducta machista y misógina.

Esos comportamientos que aparecen en las denuncias son «repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista», aseguraron en un comunicado interno. Ya le costaron el ascenso justo tras la caída de Santos Cerdán (apuntaba a número 3 de la formación tras la revolución por la entrada en prisión del secretario de Organización). El exmilitante se encuentra ahora además con posibles problemas con la Justicia si las víctimas llevan sus denuncias a Fiscalía al sentirse desamparados por el PSOE.

«Son denuncias anónimas»

Francisco Toscano apunta que hasta el momento «son denuncias anónimas. Están en su legítimo derecho. Estamos ante una situación de supuestas víctimas anónimas que hay que respetar, porque si los hechos son ciertos son muy graves. Cuando dejen de ser anónimas y podamos conocer las circunstancias, podremos hablar en los juzgados, y se verá la justa medida de cada cosa«.

Destaca que Salazar, con el que habla «de tarde en tarde», «no se reconoce en esas acusaciones de presunto acoso sexual». El histórico alcalde de Dos Hermanas no pone la mano en el fuego «por nadie, pero puedo decir que, en lo que lo conozco, me cuesta mucho trabajo pensar que eso sea cierto. He estado en Moncloa, en el Partido, y muchas compañeras dicen que esos comportamientos nunca se le han visto a este hombre».

Precisamente, el exregidor nazareno se encuentra en el punto de mira de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), investigado por presunta prevaricación administrativa al colocar a Paco Salazar en el Ayuntamiento sin que éste trabajara para el Consistorio, sino para Ferraz. Un hecho que denunció la oposición.

Dos Hermanas es el kilómetro cero del 'sanchismo', donde nació en aquel famoso mitin celebrado en el Hipódromo sevillano, de la mano de Francisco Toscano, siempre en confrontación con la anterior líder del socialismo andaluz, Susana Díaz. Desde tierras nazarenas arrancó metafóricamente el Peugeot con el que recorrieron España Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.