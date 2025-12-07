Suscríbete a
Francisco Toscano señala que su amigo Paco Salazar «no se reconoce» en las acusaciones por presunto acoso sexual de sus compañeras del PSOE

El histórico alcalde de Dos Hermanas apunta que le «cuesta mucho trabajo pensar que todo eso sea cierto» y recalca que de momento son denuncias anónimas

Francisco Toscano
José María Aguilera

El histórico alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, es de los pocos (quizás el único) dirigente socialista que ha salido en defensa de su amigo Paco Salazar, acusado por denuncias anónimas de acoso sexual de compañeras del partido. Toscano ha sido portavoz ... inesperado del asesor de Pedro Sánchez en Moncloa, asegurando en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, que «niega totalmente esas acusaciones».

