Los bulos sanitarios de la izquierda se derrumban: de 'la teta de Anabel' a la cocinera 'médica'

La campaña contra la actuación del SAS en el fallo de los cribados queda al descubierto. El archivo de la Fiscalía pone al descubierto la instrumentalización política de Amama, de la izquierda andaluza y hasta de Pedro Sánchez

La Fiscalía archiva la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS

Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

El demoledor decreto de archivo firmado por la Fiscalía de Sevilla sobre el falso borrado de las mamografías del SAS no sólo da la razón a la Junta y deja claro que no hubo ninguna manipulación de pruebas y diagnósticos, sino que pone de ... manifiesto la gran campaña orquestada por la oposición para hacer daño a la sanidad pública andaluza y, en definitiva, para romper la estabilidad del Ejecutivo de Juanma Moreno.

