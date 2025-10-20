Suscríbete a
La etapa de María Jesús Montero en Salud sumó numerosas condenas por retrasos con el cáncer de mama

El SAS soporta una lluvia de sentencias en contra por demoras en diagnósticos y mujeres fallecidas cuando la ahora candidata del PSOE a presidir la Junta era consejera

El Defensor del Pueblo Andaluz ya alertó en 2016 de fallos en los cribados de cáncer de mama

Montero, en una visita al Virgen del Rocío en el año 2004 como consejera de Salud
Montero, en una visita al Virgen del Rocío en el año 2004 como consejera de Salud Nieves Sanz
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

La Sanidad andaluza atraviesa un momento enormemente convulso por las denuncias de retrasos y errores en la comunicación en cribados del cáncer de mamá de diagnóstico dudoso, un asunto que ha afectado a más de 2.000 mujeres en la comunidad autónoma -el 90% ... de ellos en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla- y que ha obligado a dimitir a la consejera Rocío Hernández y que está haciendo pasar su crisis más importante como presidente de la Junta al popular Juanma Moreno. El sustituto de Hernández, Antonio Sanz, ha puesto ya en marcha un plan de choque que supondrá una inversión global de más de 100 millones y un refuerzo de 700 profesionales para mejorar la seguridad y el rigor de los cribados de ese tipo de cáncer y ampliarlos a los de colon y cérvix.

