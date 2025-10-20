Suscríbete a
Antonio Sanz anuncia que todas las radiografías de cribados de cáncer de mama se harán antes del 15 de noviembre

El consejero de Sanidad apunta que la reestructuración en el Virgen del Rocío permite que «en tiempo récord» se pueda atender a las 1.800 mujeres afectadas

La etapa de María Jesús Montero en Salud sumó numerosas condenas por retrasos con el cáncer de mama

La Junta acusa a Montero de usar la sanidad para conseguir «un puñado de votos»

Antonio Sanz, ante los medios de comunicación
José María Aguilera

La Junta de Andalucía ha reorganizado el modelo asistencial en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se acumulaba el 90% de los errores en el cribado del cáncer de mama. Algo más de 1.800 mujeres no habían sido informadas ... de que los resultados de su mamografía eran «no concluyentes». Ante la gravedad de esta crisis, el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha tomado una serie de medidas para solucionar «en tiempo récord» este grave problema y que todas las afectadas puedan ser sometidas a esa segunda prueba e informadas del diagnóstico con la fecha límite del 30 de noviembre.

