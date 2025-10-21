Suscríbete a
Foro ABC con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

El Presupuesto de Andalucía de 2026 alcanzará su cifra récord: 51.597 millones de euros

Moreno anuncia en el Foro ABC que las cuentas públicas andaluzas aumentarán el año que viene un 5,8%, lo que supone 2.700 millones más que en el actual ejercicio

Juanma Moreno, con Carolina España tras la aprobación del anterior Presupuesto de Andalucía
Juanma Moreno, con Carolina España tras la aprobación del anterior Presupuesto de Andalucía Juan Flores
J. M. Aguilera

Sevilla

Como estaba previsto, cifras de récord para el año que viene. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha anunciado en el Foro ABC celebrado este martes la cifra definitiva de los Presupuestos de Andalucía de 2026, que van ... a alcanzar la cantidad histórica de 51.597 millones de euros, un 5,8% más que este año 2025. Estos números suponen 2.700 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

