El Presupuesto de Andalucía de 2026 alcanzará su cifra récord: 51.597 millones de euros

Como estaba previsto, cifras de récord para el año que viene. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha anunciado en el Foro ABC celebrado este martes la cifra definitiva de los Presupuestos de Andalucía de 2026, que van ... a alcanzar la cantidad histórica de 51.597 millones de euros, un 5,8% más que este año 2025. Estos números suponen 2.700 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Al hilo de estos datos, el mandatario ha presumido de la solidez económica no sólo de la comunidad sino la que incluye su gabinete a las cuentas autonómicas, que recibirán en el próximo ejercicio una inyección importante con casi un 6% de aumento sobre las anteriores y actualmente en vigor.

Moreno, además, ha sacado pecho de la capacidad de su gobierno para sacar adelante las cuentas públicas cada año, que en este escenario contrasta con la ausencia de Presupuestos por tercer año consecutivo por parte de Gobierno central de Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Desde que soy presidente, hemos elaborado y presentado siete presupuestos. Y la semana que viene aprobaremos los de 2026 para llevarlos al Parlamento con esa cifra de más de 51.500 millones de euros, que suponen un récord», ha recalcado en el Foro ABC, patrocinado por Moeve y Enagás.

Estas cuentas del departamento que lidera la consejera Carolina España tendrán un peso especial de la sanidad, a la que se destinará más de un tercio del total para reforzar, tal y como ha expuesto Moreno. «Esta iniciativa se suma a la apuesta decidida del Gobierno de Andalucía por la sanidad en la etapa actual», ha explicado tras varias semanas de crisis por los fallos en la comunicación de los cribados del cáncer de mama, un asunto que costó el cargo de la anterior consejera, Rocío Hernández.

Ya en las cuentas de este mismo año, el Gobierno andaluz estableció un récord, aumentando las cuentas con respecto a las del ejercicio anterior un 4,4% hasta alcanzar los 48.836 millones de euros. Esa cantidad suponía 2.000 millones más que en el Presupuesto 2024. Ahora el aumento es de 2.700 millones con respecto a la cifra anterior.

El Ejecutivo destaca que este crecimiento económico se logra gracias a las políticas económicas de su mandato, que abarcan continuas bajadas de impuestos a los ciudadanos para que no sufran en su bolsillo la actual inflación que predomina en el país.