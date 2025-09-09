Suscríbete a
ABC Premium

El entorno de Doñana sufrió en 2022 cinco focos con muerte de aves silvestres por gripe aviar

El Ministerio de Agricultura ha confirmado este año tres focos desde finales de agosto en Hinojos y Aznalcázar, además de los registrados en parques de Sevilla

Aves en una laguna de Doñana en una imagen tomada el pasado mes de febrero
Aves en una laguna de Doñana en una imagen tomada el pasado mes de febrero Joaquin Corchero / E.P
J. J. Borrero

J. J. Borrero

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los tres focos detectados por muerte de aves silvestres con gripe aviar en el entorno de Doñana apuntan a un rebrote de la patología animal en la zona donde sólo se contabilizaba un caso desde 2023 tras los cinco focos registrados en ... 2022, el peor año en cuanto a incidencia en una zona sensible por la acumulación de aves.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app