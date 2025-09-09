El entorno de Doñana sufrió en 2022 cinco focos con muerte de aves silvestres por gripe aviar

Los tres focos detectados por muerte de aves silvestres con gripe aviar en el entorno de Doñana apuntan a un rebrote de la patología animal en la zona donde sólo se contabilizaba un caso desde 2023 tras los cinco focos registrados en ... 2022, el peor año en cuanto a incidencia en una zona sensible por la acumulación de aves.

La estadística elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala el 22 y 26 de agosto como fecha del hallazgo de las primeras aves muertas en las estribaciones del Parque Nacional, concretamente ambos focos localizados en el término municipal de Hinojos, en el paraje del Caño Cardales, donde se encontraron una garza real y un pato colorado afectados, y un ánade friso en una de las lagunas de la localidad. Tras los análisis se confirmó que las aves estaban infectadas por el serotipo H5N1 de «influenza aviar de alta patogenicidad». Posteriormente, se reflejan los dos focos con muerte masiva de gansos en los parques de Sevilla del Tamarguillo y Miraflores del 4 de septiembre, todas con el mismo serotipo, al igual que el tercer registro confirmado en el entorno de Doñana, que corresponde al ejemplar de somormujo hallado el 5 de septiembre junto a un arroyo marismeño en el término de Aznalcázar. Previamente, sólo consta un foco aislado de la enfermedad en Cádiz el pasado seis de marzo.

La sucesión de focos ha activado el nivel 2 de protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que se aplica a aves vivas o muertas procedentes de provincias con focos declarados.

En el entorno de Doñana no existían focos que afectaran a aves silvestres desde enero de 2023 con un caso aislado en Almonte. Durante el año 2022 sí se registraron en la zona de preparque hasta cinco focos entre los meses de febrero y septiembre tres de ellos en Almonte, un cuarto en Bollullos Par del Condado y otro en Puebla del Río.

Casos en Sevilla

Queda por confirmar que los tres pavos reales y el pato hallados muertos en el patio de la guardería infantil contigua al Real Alcázar de Sevilla este lunes estén afectados por el mismo serotipo de gripe aviar.

Tras la retirada de las aves siguiendo el protocolo se insiste en que el riesgo de contagio en humanos sigue siendo muy bajo. El Ayuntamiento, ante los casos detectados y confirmados ha activado medidas como el control de las láminas de agua, la retirada y gestión de las aves muertas e incineración de los restos conforme a la normativa y la limpieza y desinfección de las zonas afectadas, amén del seguimiento preventivo de contagio en personas que tuvieran contacto con las aves, cuyos resultados han sido todos negativos.