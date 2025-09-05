Confirmado un caso de gripe aviar en un somormujo en Doñana

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado este viernes un caso aislado de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en el Espacio Natural de Doñana, ubicado en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla). El ejemplar afectado es un somormujo encontrado el pasado 28 de agosto en el paraje del Caño del Guadiamar.

Según han informado fuentes del Ejecutivo andaluz a Europa Press, el animal fue localizado y recogido por agentes de Medio Ambiente y personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Las muestras fueron enviadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 29 de agosto, y la confirmación oficial del resultado positivo ha llegado este viernes.

La Consejería ha asegurado que, por el momento, se trata de un caso aislado y no se han detectado más contagios en la zona. Además, ha incidido en que mantiene activos los protocolos de vigilancia y coordinación con las autoridades competentes en sanidad animal para garantizar un control riguroso de la situación.