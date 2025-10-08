Suscríbete a
Rabanales 21 alcanza un 70 por ciento de ocupación con las miras puestas en el sector de la defensa

Las más de cien empresas asentadas alcanzan los 70 millones de euros de facturación y 600 empleados

La salud financiera de Rabanales 21 sigue intacta pese a la deuda

Carteles de los tres principales edificios de oficinas del parque científico y tecnológico Rabanales 21 Valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

El parque científico y tecnológico Rabanales 21 evoluciona muy favorablemente, después de comenzar a dar los primeros síntomas de que había 'resucitado' hace justo dos años (2023), tras iniciar sólo un año antes (2022) a aplicar el convenio de acreedores del concurso ... que declaró en plena pandemia en 2020. Hay signos evidentes de su mejoría y que tiene todas las papeletas para salir adelante, a pesar de la deuda (aplazada) que arrastra, desde todos los prismas: superficie vendida, oficinas alquiladas, empresas instaladas, empleados del recinto y facturación de las sociedades implantadas en él.

