La salud financiera de Rabanales 21 sigue intacta pese a la deuda

Los accionistas del parque «hemos cumplido todos los compromisos de pago del convenio»

Rabanales 21 alcanza el 70% vendido de los terrenos propiedad del parque

Acceso principal de Rabanales 21
Acceso principal de Rabanales 21 Valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

Rabanales 21 goza de una buena salud financiera a pesar de la deuda (aplazada) que arrastra. Es la conclusión a la que llegan todos los expertos consultados por este periódico a la luz de los datos que tiene actualmente. El parque científico y ... tecnológico cordobés tiene aún una deuda pendiente de abonar de 13,9 millones de euros, según la Consejería de Universidades de la Junta, pero con la ventaja de que su pago está acordado de forma anual hasta 2030 por el convenio pactado por el concurso de acreedores, que comenzó a aplicarse en 2022 con una duración de ocho años.

