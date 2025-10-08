La salud financiera de Rabanales 21 sigue intacta pese a la deuda

Rabanales 21 goza de una buena salud financiera a pesar de la deuda (aplazada) que arrastra. Es la conclusión a la que llegan todos los expertos consultados por este periódico a la luz de los datos que tiene actualmente. El parque científico y ... tecnológico cordobés tiene aún una deuda pendiente de abonar de 13,9 millones de euros, según la Consejería de Universidades de la Junta, pero con la ventaja de que su pago está acordado de forma anual hasta 2030 por el convenio pactado por el concurso de acreedores, que comenzó a aplicarse en 2022 con una duración de ocho años.

El presidente de Rabanales 21, Juan Antonio Caballero, avanzó ayer a ABC que ahora mismo «hemos cumplido con todos los compromisos de pago que había marcados en el convenio de acreedores», lo que supone que de la deuda inicial del concurso, que se fijó en 16,7 millones, ya se han abonado todos los plazos previstos en el 2023 y en el 2024. De hecho, el objetivo antes de que «llegue 2030 y el cumplimiento del convenio esté todo resuelto», aunque con prudencia y sin alardes puesto que «somos conscientes también de que los grandes pagos llegarían en 2029 y 2030».

Actualmente, hay una ventaja. «Es que se estimó que lo que quedaba por vender tenía el mismo valor que la deuda», para pactar el convenio de acreedores, pero lo cierto es que «a día de hoy estamos vendiendo por encima de ese valor», asegura Caballero. De hecho, la parte de los terrenos que quedan por vender del complejo, un 30 por ciento aproximadamente, permitirían liquidar la deuda. Es el objetivo en estos cinco años vista.

Con todo, hay otras opciones sobre la mesa. Por ejemplo, el consejero de Universidad de la Junta de Andalucía y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, aseguró en la última comisión del Parlamento de su cartera que la solución es «la capitalización y que Rabanales pase a tener un carácter totalmente público con las mismas condiciones que otros parques andaluces», en referencia a los de Málaga o Granada.

En esta línea, Caballero reconoció que «estoy totalmente de acuerdo con que la capitalización sería la mejor opción para resolver» el entuerto encarrilado de la deuda, ya que supondría «reconducir la deuda y ser públicos, sin perder el apoyo de los accionistas privados que son fundamentales, para estar sometidos a los presupuestos de la Junta, como sucede en Málaga y Granada».

Reparto accionarial

Los accionistas del parque científico y tecnológico Rabanales 21 de Córdoba siguen siendo siete entidades públicas y privadas. Entre el capital público están la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba. Los socios privados son Grupo Prasa, Caixabank y Kutxabank (antes Cajasur). El 50,28 por ciento de las acciones de Rabanales 21 son de titularidad pública, mientras que el 49,72 por ciento está en manos privadas.

El principal accionista público es la UCO, que tiene un 24,88 por ciento del capital social de la empresa. Dentro del capital público le sigue la Junta de Andalucía, que actualmente tiene las participaciones en manos de la Agencia IDEA, tras la desaparición de Soprea, con un 20,12%. Capitulares dispone de un 4,4 por ciento, mientras que la empresa provincial de la Diputación Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas (Cinco) tiene la titularidad del 0,88% del paquete accionarial.

Caixabank es el accionista mayoritario de Rabanales 21. Lo hace a través de dos posiciones con un 35,7%: Hiscan Patrimonio, sociedad del banco, es el socio principal entre los privados con un 20,12% del capital social. Además, la propia Caixabank es propietaria a su nombre de otro 15,58 por ciento. Le sigue Kutxabank, tras finalizar la absorción de Cajasur y su Grupo de Empresas, que era la titular del 10,06 por ciento de la sociedad. Por último, Prasa dispone del 3,96%.