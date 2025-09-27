Suscribete a
Tras el veto a Israel, Escribano busca proveedores alternativos para que su valor en venta a Indra no se hunda

Mientras, algunos expertos ven el lado positivo de la desconexión: se abre la oportunidad para EM&E de desarrollar tecnología propia aunque les lleve tiempo y dinero

El veto a Israel de Sánchez deja tocado al lanzacohetes del Ejército que fabrica Escribano en Córdoba

A la izquierda, Javier Escribano, presidente de EM&E, y el CEO, Fernando Fernández, en una visita a su planta en Córdoba
A la izquierda, Javier Escribano, presidente de EM&E, y el CEO, Fernando Fernández, en una visita a su planta en Córdoba VALERIO MERINO
María Jesús Pérez

Las alarmas dentro del sector español de la Defensa, tras la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de vetar la compra a Israel de material y productos con licencia de aquel país, se han disparado. Según ha podido saber ABC, desde entonces, nuestras compañías se ... han visto obligadas a redoblar esfuerzos en buscar nuevos socios entre sus homólogas en el mundo con los que firmar alianzas y contratos para sustituir a los israelíes. Entre ellas, la empresa familiar de los Escribano, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

