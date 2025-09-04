La Gerencia de Urbanismo de Córdoba da licencia para la gran residencia universitaria de Rabanales 21

Infografía de la futura residencia que se levantará en el polígono tecnológico Rabanales 21

La gran residencia de estudiantes prevista en el polígono tecnológico Rabanales 21, impulsada por una firma de Rabasa (nueva demoninación del Grupo Barin, conocido por su inmobiliaria o por el Mercado Victoria), empieza a tomar forma después de una larga gestación. El consejo de la Gerencia de Urbanismo concederá la próxima semana licencia para su construcción.

A finales de 2022, los impulsores de este proyecto apuntaban a realizar una inversión de 17 ó 18 millones, cantidad en la que incluían la adquisición de los terrenos para levantar este inmueble. Con el paso del tiempo, esta cantidad debe haber ido al alza.

El diseño de la residencia en aquel momento establecía que sobre una parcela de 14.100 metros cuadrados se levantarían unas instalaciones para los universitarios con unas 400 habitaciones, de las que unas 30 iban a ser dobles. El terreno está junto al campo de fútbol del campus de la UCO, que está colindante con él.

Ampliación de Ciencias del Trabajo

Sus promotores querían que hubiera abierto en una primera fase en septiembre de 2025, con 248 estancias. Y un año después esperaban tenerla abierta al completo. Pero los plazos se han demorado. De hecho, ha sido una iniciativa empresarial con larga tramitación, ya que se solicitó en mayo de 2022. El proyecto lleva el sello del prestigioso estudio cordobés de arquitectos de Rafael Castelló.

No será el único permiso relevante que conceda el ente urbanístico la próxima semana. También dará autorización para que la UCO acometa un inmueble en el Vial Norte (en la calle Rafael de La Hoz Arderius). Servirá para la ampliación de la Facultad de Ciencias del Trabajo.