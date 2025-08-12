La prioridad tras el incendio de la Mezquita de Córdoba: buscar una solución provisional para cubrir las cubiertas afectadas

Los trabajos urgentes para comenzar la recuperación de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio del pasado viernes han comenzado ya, tras la autorización de la Consejería de Cultura. La principal prioridad en esta primera fase es diseñar y ejecutar una solución provisional que permita cubrir las techumbres de las capillas afectadas, que han quedado al descubierto tras el fuego.

Ya han comenzado las labores iniciales de recogida de escombros y limpieza, autorizadas por la Consejería de Cultura, que avanzan mientras se estudian las mejores opciones para proteger la estructura mediante una techumbre provisional que evite daños mayores por la intemperie. Estas primeras actuaciones tendrán un coste estimado en torno al millón de euros, aunque la inversión para la restauración completa será considerablemente mayor.

Entre las actuaciones contempladas en esta fase urgente se incluyen: el acopio, revisión y análisis detallado de los escombros generados por el fuego; el apuntalamiento de la columna frente a la puerta de San Nicolás; el derribo controlado de los restos calcinados de las estructuras de madera afectadas; y el desescombro de las capillas para rescatar los elementos con valor patrimonial.

Además, se está realizando la protección de las capillas sin cubiertas frente a agentes atmosféricos, la limpieza y evaluación de la capilla de San Nicolás y la del Espíritu Santo, y el repaso de las bóvedas de las naves segunda y tercera, junto con las arquerías que se extienden desde la fachada al patio, hasta la arquería de la quibla de Abderramán II.

Miembros de Icomos y el Cabildo, este martes, en la Mezquita V.Merino

Visita de Icomos

Con estas medidas iniciales, las autoridades buscan minimizar el impacto del incendio y sentar las bases para el proyecto de restauración integral.

Por otro lado, este martes, la Mezquita ha recibido la visita de Juan Carlos Molina, presidente de Icomos España, organismo internacional asociado a la Unesco encargado de la protección del patrimonio. Molina fue recibido por Joaquín Alberto Nieva, deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, y se reunió con responsables capitulares para interesarse por los daños y evaluar la situación del monumento.

Paralelamente, la Policía Científica continúa trabajando en la 'zona cero' para recopilar toda la información necesaria que permita elaborar un informe técnico sobre las causas del incendio.