Patrimonio

La Unesco valora la «rápida» actuación y los «daños limitados» en el incendio de la Mezquita de Córdoba

El Cabildo Catedral le remite un informe sobre el siniestro que traslada también al Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

El equipo de arquitectos conservadores trabaja ya en un informe más detallado con los daños y el plan de reconstrucción

Así salvaron los bomberos la Mezquita de Córdoba de una «catástrofe»: «Fue un trabajo muy duro»

Las desoladoras imágenes que deja el incendio en la Mezquita de Córdoba

La zona afectada por el fuego en al Mezquita-Catedral de Córdoba
Francisco Poyato

Córdoba

La Unesco ha valorado la «rápida» actuación del Cabildo Catedral y los Bomberos de Córdoba sobre el incendio ocurrido este viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba y que ha afectado de lleno a dos capillas de la zona de Almanzor ( ... siglo X) y ha causado algunos daños en una tercera, según ha podido confirmar ABC. Todo ello tras recibir un informe por parte de la propiedad del templo y monumento.

