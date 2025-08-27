La RAE define la palabra opinión como «juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien». Lógicamente esa opinión o valoración se ha conformado por las informaciones o conocimientos recibidos sobre ese asunto.

Antes de dar por válida la opinión ... sobre algo o alguien conviene atender otros puntos de vista que puedan servirnos para formar mejor esa opinión. ¿Por qué digo esto?

Parece que a la sociedad española no le interesa pensar. Como si fuese absurdo darle vueltas a la cabeza. Percibo una sociedad conformista y sumisa. Una sociedad esclava. Digo esto al ver la incapacidad de reacción que tiene la sociedad ante los gravísimos acontecimientos que últimamente soportamos.

Muchas veces me pregunto, ¿qué tiene que suceder para que la sociedad, de la que yo formo parte, reaccione y no acepte sin más la opinión de los políticos ante determinados hechos?

¿Qué tiene que pasar para que no callemos como corderitos cuando, ante desastres tan graves como la DANA, el caos ferroviario o incendios que arrasan vidas, pueblos, negocios y territorio, los políticos estén a la gresca y el gobierno y sus palmeros, con el presidente a la cabeza, culpen del fuego al ideológico y socorrido cambio climático? Como si este tuviese piernas, mechero y la mala uva que hay que tener para meter fuego a España.

Por eso me digo, ¿qué tiene que pasar en España para que la sociedad exija a sus representantes políticos que reconozcan sus errores y paguen por ellos? Porque…errores, ¡haberlos ahilos! ¿No son errores las ideológicas y burocráticas leyes ambientales controladoras del campo que España soporta?

¿No es un pecado político de omisión ver montes llenos de maleza y cauces de ríos cegados? ¿No es para indignarse ver la incapacidad de estos políticos para trabajar unidos cuando se trata de salvar al pueblo que representan?

Ya es hora de que la sociedad española exija a tanto político, a tanta institución política, que mientras no trabajen unidos buscando y ejecutando claras, efectivas, creíbles y eficientes soluciones a los problemas de los españoles, no son merecedores de cobrar nomina alguna. ¿Para cuándo el despertar democrático de la sociedad española?

Hoy termino pensando en Córdoba. Y lo hago para exigir a nuestros representantes políticos que, entre otras muchas cosas, cuiden como merece ese patrimonio nuestro tan maravilloso como frágil que es el Parque Periurbano «El Patriarca». Que no se abandone. Que se tenga limpio de broza. Que se vigile para evitar los descontrolados y prohibidos fuegos.

Porque sin previsión, un rayo o los restos de cristal y suciedad que dejan algunos incivilizados, pueden originar la pérdida de ese valioso patrimonio. Si la sociedad actual no es capaz de exigir a los representantes políticos que trabajen al servicio exclusivo de España y los españoles, y no pensando en sus intereses particulares o de partido, esta sociedad no merece la democracia que los españoles del 78 instauraron en España.